培养“留得住、用得上”的年轻村医

国家卫健委日前出台规定，允许具有全日制大专以上学历的临床医学、中医学类、中西医结合类等相关专业毕业生免试申请乡村医生执业注册。有意愿从事乡村医生的医学专业高校毕业生，向县级卫生健康行政部门申请办理乡村医生执业注册。这一举措为补充和优化乡村医生队伍打开一扇大门。

乡村医生是我国农村居民的“健康守护人”。他们长期扎根农村，不辞劳苦，默默奉献，守护着亿万农民的健康。截至2019年底，全国乡村医生和卫生员共有84.2万人，比2018年减少6.5万人。老一代村医逐渐退出历史舞台，新一代村医难以填补空白，形成了人才断层。年轻人不愿意当村医，主要是因为薪酬待遇较低、养老缺乏保障、社会地位不高、职业前景不明等。因此，培养一批“留得住、用得上”的年轻村医，是关系亿万农民健康的重大课题。

医疗行业是一个高技术行业。无论城市还是农村，都需要一大批高水平的医生，护佑城乡居民健康。目前，我国医疗资源总量不足且分布不均衡，农村医疗资源供需矛盾尤为突出，医学人才短板亟待补齐。那么，如何才能吸引更多年轻人加入乡村医生队伍？

一是要切实提高村医的薪酬待遇，妥善解决村医的养老保险问题。自我国取消药品加成政策后，乡村医生的收入来源减少，收入水平下降。如果乡村医生的劳动付出得不到合理补偿，必然影响工作积极性。因此，各地应落实乡村医生各项补助待遇，完善医疗风险分担机制，不断改善乡村医生执业环境，努力帮助其解决工作和生活中遇到的实际困难。建立符合医疗行业特点的薪酬制度，鼓励多劳多得、优劳优得，使其收入与付出相匹配。在新增基本公共服务经费中，应尽量向乡村医生倾斜，逐步缩小县、乡、村各级医疗机构医生的收入差距。同时，加快推进乡村医生养老保险制度建设，使每一位乡村医生都能老有所养，解除后顾之忧。

二是要为村医创造更多的学习机会，使其业务水平不断提升。医生是一个需要终生学习的职业。医学飞速发展，技术日新月异，如果医生不能与时俱进，很快就会被淘汰。乡村医生身居基层，更渴望有学习进修的机会。国家卫健委要求，各地区要积极创造条件，通过培训、进修等方式不断提高乡村医生医学综合能力和实践技能，鼓励符合条件的乡村医生考取执业医师资格或者执业助理医师资格。今后，各地应尽力为乡村医生提供更多学习进修机会，同时在职称评定上给予倾斜，使其能够不断掌握新知识、新技术，为广大农民提供高质量的基本医疗卫生服务。

三是要为乡村医生打开职业成长通道。目前，部分年轻乡村医生觉得职业前景不明朗。为了解决这一问题，近年来不少地方建立县乡村人才一体化管理机制，逐步打破人事管理的壁垒和障碍。湖北省卫健委等五部门联合发布《关于进一步加强乡村医生队伍建设的通知》指出，为增加村医队伍吸引力，拓展“乡村一体化”管理内涵，打通乡、村两级人员合理流动渠道，乡镇卫生院、社区卫生服务中心招聘人员时，同等条件下优先录用乡村医生。对长期在村卫生室工作，且已取得执业（助理）医师、执业护士等资格的乡村医生，纳入乡镇卫生院统一管理。这一举措有利于乡村医生合理流动，为乡村医生创造了更广阔的职业空间。

四是要立足农村实际，培养一批“留得住、用得上”的人才。为解决基层医疗卫生机构人才队伍建设相对滞后问题，国家发改委等部门联合下发《关于开展农村订单定向医学生免费培养工作的实施意见》，决定在高等医学院校开展培养工作，实施“两免一补”（免学费、免住宿费、补助生活费）政策，重点为乡镇卫生院及以下的医疗卫生机构培养从事全科医疗服务的医学人才。随着健康中国战略深入实施，农村订单定向医学生免费培养工作持续推进，相关政策不断调整优化。2010年以来，我国共为中西部地区乡镇卫生院培养5万余名定向本科医学生。2015年至2018年顺利毕业并履约的1.8万余名定向医学生，其工作岗位基本得到落实，并参加全科专业住院医师规范化培训。

乡村医生是我国医疗卫生队伍的重要组成部分，是亿万农民的“健康守护人”。希望全社会都能关心关爱乡村医生，鼓励和保障乡村医生扎根乡村、服务乡村，让乡村医生拥有展示才智和能力的广阔天地。

《 人民日报 》（ 2020年09月25日 19 版）