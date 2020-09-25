餐饮老字号迈向数字化

“以前得专门去上海才能买到杏花楼的青团，现在网上下单就可以送到家了。原以为口味不如现场买的新鲜可口，没想到还是那个味。”江苏南京市居民张东峰非常喜欢上海老字号杏花楼的点心，对于杏花楼开展电商业务，他感到非常惊喜。

时下，不少餐饮老字号正在变成年轻人的消费新宠。与此同时，餐饮老字号也通过挖掘传统文化新内涵，传承和创新技艺，焕发新的生命力。

突如其来的新冠肺炎疫情加速了老字号变革步伐，一些餐饮老字号企业抓住数字化机遇，搭建完整的数字化平台，从而打破地域局限，触达更多新的消费者。比如，惠丰堂的老北京炸酱、护国寺小吃的罐装豆汁儿、月盛斋的羊蝎子、北冰洋的瓷罐酸奶等，这些不少北京人熟悉的吃食正经过标准化生产走进商超，实现多渠道销售。

日前，为推动老字号企业加快数字化、品牌化、绿色化、零售化转型，第二届中华老字号与品牌企业新零售发展大会暨中国饭店协会老字号与非遗文化专委会2020年会在浙江杭州市举办。会上宣布成立“中国饭店协会老字号与非遗文化专业委员会电商事业部”，共同研究搭建老字号电商平台，帮助老字号企业开展电商业务，推动线上线下融合发展。

专家建议，老字号餐饮企业要加快品牌和产品双升级，实现堂食、外卖、新零售三轮驱动、全渠道销售。其次，要完善创新链，拓展年轻人市场、到家市场、全国市场。最后，要尽快实现老字号数字化发展。

《 人民日报 》（ 2020年09月25日 18 版）