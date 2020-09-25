北京：今日起市民可预约接种自费流感疫苗

北京青年报记者昨日从北京市疾控中心获悉，今年本市流感疫苗接种工作已经启动，今日起市民可开始预约接种自费流感疫苗。市疾控中心表示，本市将延续自2007年开始的流感疫苗预防接种政策，对本市60岁以上老人及在校中小学生实施流感疫苗免费接种，并且按照世界卫生组织推荐，继续鼓励医务人员、学校教职员工等积极接种流感疫苗，倡导老年人和高危群体在接种流感疫苗同时接种肺炎球菌疫苗，积极预防秋冬季呼吸道传染病。

据了解，今年本市使用的自费和免费流感疫苗全部严格按照国家招标采购程序进行统一招标遴选，流感疫苗包括世界卫生组织所推荐的三价和四价两种疫苗组分类别，其中三价流感疫苗可以预防甲型H1N1、H3N2和乙型BV三个型别的流感病毒，四价流感疫苗在上述三个型别基础上还包含有BY型的流感病毒免疫抗原,可以更全面地预防不同型别流感病毒。

市疾控中心介绍，今年的流感疫苗接种工作为了配合新冠肺炎疫情防控要求，为避免接种点人员聚集和接种工作有序开展，将采用统一组织和提前预约两种方式开展。

免费接种的人群由相关责任单位统一组织，分批、分时段预约接种。中小学生由学校组织，在征得学生家长的同意下，学生可以在校接种。本市出生日期在1960年12月31日之前的京籍老年人，由村/居委会组织，在约定时间段凭本人有效身份证或社保卡去流感疫苗接种门诊接受免费接种。为60岁以上老年人和在校中小学生实施的免费流感疫苗接种工作，将在10月10日左右有组织地陆续实施，直到11月30日。

自费接种流感疫苗的市民，需要提前向接种门诊预约，可以通过电话预约、现场登记、微信公众号及其他网络预约方式完成预约。从今日起市民朋友就可以开始预约接种自费流感疫苗，在2021年2月底前都可以接种。

为方便广大市民接种，本市在医疗卫生机构中设立了446家免费流感疫苗接种点和480家自费流感疫苗接种点，市民可就近选择预约接种。如需查询预防接种门诊的地址，可拨打电话12320卫生计生热线进行咨询，也可在北京市卫生健康委或北京市疾病预防控制中心网站查询。

此外，5年内未接种过23价肺炎球菌疫苗的本市户籍老年人，只要年满65周岁还可以免费接种1剂肺炎球菌疫苗，既预防流感又预防肺炎球菌性疾病。

市疾控中心提醒市民朋友，接种疫苗的同时，也不要忘记防控新冠疫情，要遵循疫情防控的各项措施，按照接种门诊安排的时间段前往接种，减少陪同人员数量，避免在人员聚集的场所停留。希望市民朋友配合遵守“预约制、戴口罩、一米线、勤洗手”的防疫措施，共同维护流感疫苗接种的安全环境。

（记者 蒋若静）