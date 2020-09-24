张志毅：提倡达标治疗理念 缓解强直性脊柱炎患者“5D”痛苦

有一种“腰背痛”活动后疼痛改善、休息却不能得到缓解，医院就诊得挂号风湿免疫科、而非骨科；疾病多发于青壮年、男性患者居多，且过早发病容易令患者失去劳动能力甚至导致残疾。这一常常困扰患者的疾病就是强直性脊柱炎。

对于强直性脊柱炎，患者有哪些认知误区? 大家又该如何科学认识、规范治疗？

近日，中华医学会风湿病分会副主任委员、哈尔滨医科大学第一附属医院副院长、风湿免疫科主任张志毅在接受采访时表示，坚持达标治疗理念，同时将创新靶向药物尽量纳入医保目录，能让患者得到更好的医疗保障。

强直性脊柱炎发病率无地域差异，需关注早期炎性腰背痛

强直性脊柱炎属于风湿病范畴，是自身免疫性疾病。张志毅介绍，强直性脊柱炎与多数人以为的“环境潮湿、刮风”无直接关联，因此其发病率无地域性差异，各个地域患病概率相近。

“强直性脊柱炎‘侵犯’中心轴关节，主要是脊柱、骶髂关节和髋关节，炎性腰背痛是其早期表现症状。”张志毅介绍说，“与普通的腰肌劳损类腰背痛不同，炎性腰背痛的主要特点为‘夜间重、白天轻’，且疼痛能在活动后减轻。而且炎性腰背痛患者用非甾体类抗炎药治疗后，疼痛能第一时间得到缓解，而腰肌劳损类腰背痛使用非甾体类抗炎药则治疗效果不佳。”

同时，张志毅表示，除了炎性腰背痛外，强直性脊柱炎患者还有其它临床表现，如外周关节病变导致髋关节、膝关节等损害；溃疡性结肠炎等肠道损伤；或包括银屑病这样的皮肤损伤；还可能有难治性尿道炎（如前列腺炎）、或有心脏和主动脉根部的损伤（如主动脉瓣病变等）。

强直性脊柱炎给患者带来5D伤害，甚至可致残或早亡

生活上，大多数人对强直性脊柱炎的炎性腰背痛没有引起足够的重视，导致错过最佳治疗时间，从而备受疾病折磨。

“从某种意义上来讲，没有关节的健康，就没有真正的健康。”张志毅认为，包括强直性脊柱炎在内的关节炎类疾病应该引起人们的重视，因为疾病会给患者带来全方位的影响，在临床上简称为“5D”，即痛苦（discomfort）、残疾（disability）、经济损失（dollar lost）、药物副作用（drug toxity）、过早死亡（death）。

张志毅表示，对患者而言，强直性脊柱炎首先给患者带来的是身体上的各种疼痛，比如关节痛、腰痛等；其次疾病可致残，例如髋关节是人体中心轴关节，受累后会使病人功能严重受限，导致残疾，丧失劳动能力。与此同时，有研究显示，残疾患者可能过早死亡，患者平均寿命缩短10年。

强直性脊柱炎治疗理念：提倡达标治疗

张志毅表示，在强直性脊柱炎治疗上，目前提倡的理念为“达标治疗”，即先制定治疗目标，如果三个月达不到治疗目标就改变治疗策略。这种治疗方式可以有效避免因误诊、误治而延误治疗时机，将骨结构损伤的可能性尽量降低。

目前在我国，强直性脊柱炎的治疗策略首先是用非甾体类抗炎药来控制炎症，一种使用无效后可更换另外一种，如果连用三个月效果不佳或无效，可选择使用靶向药物。靶向药物又称为生物制剂，包括TNF-α拮抗剂和白介素17A抑制剂两大类。

张志毅介绍说：“以往靶向药物治疗都是集中在TNF-α拮抗剂上，这类药物抗炎效果非常明显。但近年来我们也发现，虽然炎症控制住了，但疾病导致的病理性新骨还是可能形成，意味着骨结构损伤进展并没有被抑制住。正是带着这个临床挑战，后来又研究出了新的靶向药物——白介素-17A抑制剂。研究发现，白介素-17A这个炎症细胞因子和肌腱端炎及病理性新骨的形成有着密切的关系，而肌腱端炎是强直性脊柱炎的基本病变，在疾病最早期就存在着。所以，新的白介素-17A抑制剂除了能够控制炎症，在控制肌腱端炎和抑制病理性新骨方面也有更优越的表现。”

让强直性脊柱炎患者得到更好的医疗保障

随着医学技术的发展，以白介素为靶点的新一代靶向药问世，推动了强直性脊柱炎治疗领域的进一步发展。然而，生物制剂与传统治疗药物相比，价格相对较高，很多患者往往负担不起昂贵的药物，因此也限制了创新药的临床使用。这也是我国类风湿关节、强直性脊柱炎等疾病临床达标率较低的主要原因。

“有疗效的药物往往价格昂贵。作为医生，我希望这类药物尽量进入医保目录，让更多患者受益。”张志毅坦言，“在价格上，我当然希望药物价格越低越好，但也不可能无限制地低。能被老百姓接受、商家利益又不严重受损的价格最为合适。这个点在哪里？这是需要社会各方一起来解答的难题。”