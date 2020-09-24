探路中医医联体 打造服务新业态

医联体建设是整合区域内医疗资源、促进优质医疗资源下沉、提升基层医疗服务能力、完善医疗服务体系的重要举措。为深化医疗卫生体制改革，加快中医药事业发展，2014年9月，经绵阳市人民政府批准，绵阳市中医医疗集团（中医医联体）正式成立。

规范管理 整体推进施良策

绵阳市中医医疗集团成立至今，建立健全了以绵阳市中医医院为理事长单位、141家医疗卫生机构为成员单位的组织架构，是绵阳市拥有成员数最多的城市医联体。为加强集团成员单位的统一管理，整体推进中医药工作的全面发展，集团建立了定期工作联系会议制度，共商发展思路及工作方案，先后制定了绵阳市中医医疗集团《院内制剂研发使用工作方案》、《分级诊疗实施意见》、《医师多点执业实施方案》。同时，成员单位还签订了双向转诊协议，认真开展分级诊疗，积极探索多点执业、预约就诊等，确保成员单位之间各项工作的有序开展。

统筹有力 提升服务显担当

为不断提高基层医疗服务水平，努力解决群众看病难、看病贵等问题，集团在全市中医药事业发展规划原则指导下，通过组织医院交流管理经验、加强中层管理人员培训、进行中医药人员技术指导等多种形式，来提升集团成员单位的管理和中医药技术水平。曾先后邀请了原四川省中医药管理局局长杨殿兴、广东省中医院党委书记翟理祥、《中国中医药报》社社长王淑军、中国政法大学赵卯生教授、中国协和医科大学出版社社长袁钟教授、国家卫健委卫生发展研究中心研究员江蒙喜教授等有关领导和临床专家，分别作了现场专题讲座与技术培训，为广大医务人员搭建了良好的交流平台。

为更好实现各单位之间的优势互补，集团成员单位始终践行资源共享的初衷：一是多次举办片区学术会，曾先后组织资深专家到盐亭、安县、三台、梓潼、北川、平武、江油等地广泛开展学术交流活动，参与的基层医务人员达到2000余人；二是强化远程信息建设，完善推广集团远程信息网络平台，如远程医学影像会诊中心、远程心电监护中心、远程病理、中医有关诊疗平台等；三是举办的学术会议、进修学习、远程会诊和教学等平台面向成员单位开放。集团成立至今，共免费接收基层进修学习623人，召开学术会议93场，共有8300余名基层医务人员接受培训，有效提升了基层诊疗技术水平和服务能力。

上下联动 带动成员共进步

绵阳市中医医疗集团成立之初，便建立了对口联系、帮扶、指导责任制。绵阳市中医医院作为集团的龙头单位，把医院临床科室与集团单位按照专业优势、区域分布等要素划分，每个科室对口联系帮扶4—5个基层单位，经常深入基层开展专题讲座、业务查房、疑难病例会诊讨论等业务指导，着力为基层单位在学科建设、新技术开展、医疗质量提升、医疗流程再造、服务能力改善等方面提供帮助。经过不懈努力，江油市中医医院、三台县中医院达标升级为三级医院；平武中医院成功建立血透室和胃镜室，北川中医院成功建立儿科，三台第二人民医院成功建立脾胃病科。

近6年时间，集团共组织680人次专家走遍各县市区、乡镇积极开展业务帮扶指导工作；开展义诊92场，服务百姓2000余人。在不断提升基层医疗服务水平的同时，也得到了当地医院和患者的一致好评。

立足实际 着眼未来谋发展

当前，传统的中医药迎来了传播生长的新机遇，推进全市中医药高质量发展，绵阳市中医医疗集团责无旁贷，在今后的工作中将重点在分级诊疗、多点执业、信息建设、技术协作、中药使用等方面继续努力、不断探索，以积极的姿态践行“集团成员单位建立中医医疗机构协作机制，实现资源共享、共同发展”的初衷。

一要加强统筹规划。进一步明确集团中长期发展思路，逐步健全统一的运行管理体制、诊疗和操作规范标准，推进集团内医疗服务质量和水平同质化。

二要落实分级诊疗。进一步规范双向转诊，研究转诊标准和流程及分配机制，在提升基层首诊能力和上级医院危急重症救治能力上下功夫。简化转诊流程，通过集团成员单位间的无缝对接与合作，减少患者转院的周折。

三要加强人才交流。在推动优质人才资源下沉、搭建交流学习平台的同时，切实做好城乡对口支援等工作。

四要强化信息建设。完善推广集团单位远程信息网络平台，加强成员单位间信息互通；逐步建立检查检验结果互认制度，提高资源利用率。

五要密切技术协作。在继续做好工作交流，扩大片区学术会范围，搞好集团内疑难病例讨论、医院等级创建、重点专科建设、跨院会诊、查房、手术、教学、讲座等活动的同时，积极开展联合教学、科研协作、继教项目申报等工作，促进集团业务水平整体提升，并根据基层需要探索建立延伸门诊或病房。

六要调剂院内制剂。遴选确定疗效确切、价格合理的院内制剂，积极向食品药品监督管理部门申报，推动在全市范围内调剂使用。

七要丰富协作形式。在既有工作形式基础上，争取试点网格化紧密型医联体。不断加强同各级综合医院的联系，巩固全国中医药工作先进市创建成果，为建设中医药强市做出更大贡献。

（作者：绵阳市中医医院 孙亭婷）