□中国科学院心理研究所老年心理研究中心主任 李娟 □北京大学精神卫生学博士 汪冰

生命时报记者 张健

古人常说：“业精于勤荒于嬉！”随着社会发展，这一传统观点受到了挑战。有研究发现，玩乐所展现出来的自主性、想象力、乐在其中的态度以及正向情绪刺激，会使日常生活更快乐，事业更成功。德国马丁·路德大学心理学家在《应用心理学：健康与幸福》杂志上发表的最新研究再次强调，有童心的人很容易应付无聊，总会设法将日常情况变成有趣的体验。研究者称，这是第一个关于成年人童趣的干预研究，即使通过短期（一周）的自我训练来培养童趣，也能对生活幸福感产生积极影响，减轻抑郁症状。

童趣有四个维度

在人们印象中，随着年龄增长，认知丰富，必然会告别小时候的幼稚和玩心，变得成熟稳重。但在上述研究中，研究人员发现，童趣可以创造和改变，而且对人的生活发挥着积极作用。例如，对工作场所的特殊干预，就可能使员工在工作中变得更有乐趣，更具创新性。中国科学院心理研究所老年心理研究中心主任李娟表示，这项研究给我们最大的启发是，简单的训练就可以培养童趣，提升幸福感。有些人即便是因为过去的经历、职业，导致生活一板一眼，还是能够改变。只要经常去想去做，不管年龄有多大，我们都能逐渐成为一个非常有趣的人，生活也会变得越来越有趣。

“小时不识月，呼作白玉盘。”这是唐代诗人李白心中的童趣，对未知世界充满好奇，拥有无限想象力。“蓬头稚子学垂纶，侧坐莓苔草映身。”这是唐代诗人胡令能眼中的童趣，专心学钓鱼，不拘行迹，不修边幅。“最喜小儿无赖，溪头卧剥莲蓬。”这是宋代诗人辛弃疾笔下的童趣，天真嬉耍，自得其乐……“成年以后，人们的童趣往往会被忽视或扼杀，觉得做一些有童趣的活动会显得有点傻，这缘于人们不理解童趣的意义。”李娟说，童趣强调的是一种人格特质，是个人在行为中所展现出的想象力、情绪表达力、幽默感、好奇心、开放性，以及寻求新奇刺激的主动性和沟通能力，在任何年龄段它都是可以具备的。

有国外学者将童趣分为4个维度：1.喜欢玩，享受与他人的游戏互动。例如，通过游戏来缓解紧张感，通过做一些意想不到的事情来改善亲密关系。2.轻松愉快，将生活视为游乐场而非战场。例如，更喜欢即兴而不是事先计划；避免严肃，更喜欢轻松的生活。3.智力，喜欢有挑战性的、复杂的任务。例如，讨厌循规蹈矩，喜欢用新颖方法完成任务。4.异想天开，即偏爱不寻常的活动、事物或人。例如，在日常生活中做出有趣的观察。

童趣能改善身心健康

童趣为何能起到提升生活幸福感的作用？专家们表示，童趣至少会从以下三方面影响生活。

活在当下，体验忘我。北京大学精神卫生学博士汪冰说，儿时的游戏培养了创造性思维、人际沟通等能力。有童趣的人，会很容易把一件无聊的事变得有趣，把一切工作变成“游戏”，会用一些创造性的方法来完成。当日常任务变成“游戏”时，人是活在这一时、这一刻的。沉浸在“游戏”中，时间过得很快，我们好像忘记了自己身在哪里，身份也变得模糊，进而产生一种忘我的体验，“人最快乐的时候往往是忘记自我的时候”。

思维更灵活，拥有新视角。把任务变成游戏，便有了更多可能性，让人产生有别于日常想问题和对待生活琐事的新思维。《假装儿童时期的游戏：成人创造力的基础》一书的作者、凯斯西储大学心理学家桑德拉·拉斯说，重现儿时的游戏，可以激发成年人的创造力。马丁·路德大学研究人员也强调，成年人可以在许多情况下积极使用童趣，如注重细节，轻松采用新观点等。

减少负面情绪，利于身心健康。美国积极心理学家芭芭拉·弗雷德里克森认为，成年人的童趣能促进积极情绪的体验。汪冰表示，拥有童趣的人，乐于挑战，充满信心，会对所有事物更有掌控感，情绪上的积极正向刺激，有助缓解负面情绪，利于身心健康。

李娟表示，如今社会中，成年人往往放不下心中的顾虑，总是要刻意掩饰和改变心中的那份童趣，慢慢地会把日子过得越来越没趣。其实，有趣的生活才是第一位，不该拘泥于年龄。以下三类成年人尤其要增加点童趣：1.孩子的家长。父母要陪伴孩子快乐成长，就不能总是用成年人的思维方式与孩子相处，要多一点童心，学会分享孩子的快乐，与孩子一起创造充满想象力的儿童世界。2.老年人。老年人常说“都这么大年纪了……”实际上，忘掉年龄才是保持年轻活力的秘方。美国普林斯顿大学神经科学研究所科学家发现，婴儿和成人的大脑活动在共享玩具和目光接触时一起上升和下降。也就是说，婴儿和成人的大脑在游戏过程中可以“同步”，老年人经常和小朋友一起做折纸手工、组织团体活动等，能激发活力。3.有不良情绪的人。“态度决定行动，行动也能带来态度的变化。”汪冰表示，人之所以觉得生活一成不变，是因为每天用同样的方式来过不一样的生活。增加点童趣，尝试让生活千变万化，会有不同体验。

四招让生活变得有趣

拥有童趣并不困难，每个人只需要进行短期的训练，就能体验到充满童趣的生活。

增加生活的随机性。例如，通过掷骰子来决定家务分工；尝试用不同方式做同一件事，如找出上下班的“100条路径”；将日常事务换成更轻松愉悦的方式来做，比如做饭时播放一些喜欢的音乐。

捕捉身边的变化。保持好奇心，保持与外部世界的联系。例如，坚持听新闻，了解天下事；观察每天路上有什么新事物等。

列一个童趣体验日程表。成人的世界非常忙碌，很多事情不列入日程表中就可能永远不会发生，可以专门安排时间去体验童趣生活，例如为自己买小时候一直想要的玩具；回忆童年的趣事，观看动画片等。对于老年人，一些增加童趣的小游戏也值得推荐：1.套圈夺宝，把易拉罐摆成3排，在一定距离处用塑料圈套易拉罐，套中者加分；2.名字串烧，老人们围成一个圈，第一位老人说出自己的名字，第二位先说刚才的一个名字，再加上自己的名字，第三位先说刚才两个人的名字，再加上自己的名字，由此类推，直至最后一位成员说出所有老人名字。

与有童趣的人交朋友。多和孩子一起玩耍，感受孩子的思考和娱乐方式。尤其是老年人，可以多与子女、孙辈相处，保持年轻心态。一些国家的养老方式，也值得我们借鉴。例如，日本、美国已经有发展成熟的“老幼同养”模式，幼儿园和养老院设在一起，孩子和老人一起参加各种活动，比如唱歌、跳舞、绘画、吃饭、讲故事或到养老院参观，对老人提升生活信心有很大帮助。

汪冰表示，最重要的还是社会环境的支持。我们要改变对“童趣”的偏见，“童趣不是成年人不该做的事儿”，无论是生活，还是职场，我们应该去接纳那些充满童趣的人，他们不仅充满活力和创造力，还可以用童趣感染周围的人，增加整个社会的幸福指数。▲