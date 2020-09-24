五个藏灰处，你扫过吗

近日，美国“家庭指南”网站刊文指出，家里5个地方最容易藏灰，甚至制造一些健康问题，最好有针对性地定期打扫。

地毯。地毯是皮屑、鞋底灰尘、食物残渣等脏污的聚集地。虽然地毯很舒适，但灰尘太多会引发过敏、哮喘等。如果喜欢用地毯，最好每周将地毯仔细清洗一遍，晾干后再使用。

电视、电脑等电子屏幕。电视、电脑等电子屏幕工作时会产生静电，吸附周围的灰尘。每年至少用防静电超细纤维布和屏幕清洗剂清洁一次，清洁时应拔掉电源。

沙发。外出归家后，很多人喜欢瘫坐在沙发上休息，也喜欢坐在沙发上吃零食，于是灰尘、食物残渣也易藏在沙发缝隙中，尤其是布艺沙发。购买沙发时，建议优先选择皮革沙发，灰尘不易进入。如果是布艺沙发，清洗时，需先吸尘，再取下沙发罩清洗;沙发枕也不要忽略，务必每月清洗一次。

地板缝。碎屑、污垢常积聚在地板或地砖缝中，尤其是橱柜和餐桌下方。等注意到污垢时，可能已积聚了厚厚的污垢，很难擦除。可用小型手持式扫帚或软毛刷清洁缝隙，再用湿润的碎布擦拭。

暖气片背面。暖气片也叫散热器，散热时，热气会带动周围的空气运动，增加灰尘的附着，尤其是背面。但清扫时，暖气片背面很少被关注到。安装暖气片时，最好选择易清理的缝隙大小，不使用时，最好用防尘罩盖上。