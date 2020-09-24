穴位按压 如何找准穴位？

提到中医养生，就离不开经络和穴位的治疗和保健作用。平时人们在选择穴位进行保健养生时，经常遇到一个问题，那就是怎样准确找到穴位位置。海南医学院第二附属医院中医科主治医师邱世光为大家介绍了穴位定位法。

要准确找到穴位位置，我们需要有一些基础知识。首先，我们得先从专业中医书籍上找到穴位定位的书面描述，比如：足三里穴，书上介绍：在小腿前外侧，犊鼻穴（外膝眼）下3寸，距胫骨前缘旁开一横指。其次要有一定的现代解剖学基础知识。再结合经络学里面介绍的一些穴位定位法，综合起来就能够准确找到穴位了。

常用的穴位定位法有体表标志法、骨度分寸法和手指比量法。

在我们身体上有一些固定的明显标志，以这些固定的标志来定位取穴的方法就叫体表定位法。比如鼻尖上面就是素髎穴；两个眉头中间是印堂穴；两个乳头中间取的是膻中穴；肚脐眼就是神阙穴等。

骨度分寸法是以人体上的骨节作为主要标志，用来测量人体身上各个部位的长短、大小，并且依照其尺寸，按比例折算作为定穴的一个标准。比如：前发际正中→后发际正中为12寸；两侧的前额发角之间为9寸；两乳头之间为8寸；胸剑联合中点（剑突）至肚脐为8寸；肘横纹到腕掌（背）侧横纹为12寸；腘横纹至外踝尖为16寸。要重点说明的是，骨度分寸法里面提到的“寸”，并不是我们日常丈量的尺度单位，而是指“等分”。不论男女老幼，肥瘦高矮，每一等份就是一寸，都按此标准作为量取腧穴的依据。

还有一种方法叫手指比量法，是以自身的手指为标准，用来度量取穴，这种方法也叫做同身寸。

比如足三里穴，以外膝眼为起点，用手指比量法，往下量手掌4指（3寸），就能定位出一条横线；在小腿前面我们摸到的裸露在皮下的骨头就是胫骨，在胫骨的外侧取1横指（1寸），就是一条纵线，横线与纵线的交点就是足三里穴了。

还有一些简易取穴的办法，比如：双臂屈曲，自然下垂并夹紧胸壁，肘尖正对处是章门穴；握拳，中指指尖按压处就是劳宫穴。诸如此类的穴位相对能更容易准确定位。

对于大多数穴位来说，按照以上几种方法，都能够准确找出具体位置。假如还有一些不明白的地方，就只能求助专业的中医医生了。

此外，有些人可能还会有一些顾虑，“万一穴位按压按错了、按坏了怎么办？”一般来说，除一些特殊的禁忌之外，绝大多数都是安全的。比如：骨折、脱位、皮肤破损的地方；对于孕妇腰骶部、下腹部的穴位不能轻易过度按压，一些有滑利、耗气动血的穴位，如：合谷穴、肩井穴、三阴交穴等，都是忌讳；对于一些身体羸弱的人，进行穴位按压不宜过度，避免耗气伤血。简而言之，穴位按压保健，以自身感觉舒适、良好为度。如有不适感觉，应该及时停止。（记者 马珂）