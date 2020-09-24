我国将依托高水平大学建设一批一流医学院

新华社北京9月23日电 维护亿万人民的健康离不开医术精湛、数量充足的医务人员队伍。国务院办公厅日前印发《关于加快医学教育创新发展的指导意见》，就加快推进医学教育改革创新，全面提高医学人才培养质量作出系统部署。意见提出，积极采取措施吸引优质生源报考医学专业，依托高水平大学建设一批一流医学院。

质量是医学教育的“生命线”。为全力提升院校医学人才培养质量，意见提出，积极采取措施吸引优质生源报考医学专业，依托高水平大学建设一批一流医学院。举办医学教育的中央部门所属高校要深挖潜力，着力提升培养能力，积极扩大本科医学专业招生规模。在基础学科招生改革试点工作中加大对医学人才培养支持力度，将基础医学等医学学科纳入改革试点。试点开展九年制中西医结合教育，培养少而精、高层次、高水平的中西医结合人才。发挥综合性大学学科综合优势，建立“医学+X”多学科交叉融合平台和机制。

目前，我国医学教育总体招生规模较大，但整体层次偏低，全科医学人才、高层次公共卫生人才短缺明显，高层次复合型医学人才培养也亟待加强。针对这些结构性问题，意见提出，大力发展高职护理专业教育，稳步发展本科临床医学类、中医学类专业教育。适度扩大研究生招生规模，调整研究生招生结构，新增招生计划重点向紧缺人才倾斜。加大医学及相关学科建设布局和支持力度。大幅度扩大麻醉、感染、重症、儿科研究生招生规模。创立发展公共卫生博士专业学位教育，开展多学科背景下的公共卫生高层次人才培养改革试点。促进医工、医理、医文学科交叉融合，推进“医学+X”多学科背景的复合型创新拔尖人才培养。