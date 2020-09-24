热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

我国将依托高水平大学建设一批一流医学院

2020年09月24日09:20 来源：新华网

　　新华社北京9月23日电 维护亿万人民的健康离不开医术精湛、数量充足的医务人员队伍。国务院办公厅日前印发《关于加快医学教育创新发展的指导意见》，就加快推进医学教育改革创新，全面提高医学人才培养质量作出系统部署。意见提出，积极采取措施吸引优质生源报考医学专业，依托高水平大学建设一批一流医学院。

　　质量是医学教育的“生命线”。为全力提升院校医学人才培养质量，意见提出，积极采取措施吸引优质生源报考医学专业，依托高水平大学建设一批一流医学院。举办医学教育的中央部门所属高校要深挖潜力，着力提升培养能力，积极扩大本科医学专业招生规模。在基础学科招生改革试点工作中加大对医学人才培养支持力度，将基础医学等医学学科纳入改革试点。试点开展九年制中西医结合教育，培养少而精、高层次、高水平的中西医结合人才。发挥综合性大学学科综合优势，建立“医学+X”多学科交叉融合平台和机制。

　　目前，我国医学教育总体招生规模较大，但整体层次偏低，全科医学人才、高层次公共卫生人才短缺明显，高层次复合型医学人才培养也亟待加强。针对这些结构性问题，意见提出，大力发展高职护理专业教育，稳步发展本科临床医学类、中医学类专业教育。适度扩大研究生招生规模，调整研究生招生结构，新增招生计划重点向紧缺人才倾斜。加大医学及相关学科建设布局和支持力度。大幅度扩大麻醉、感染、重症、儿科研究生招生规模。创立发展公共卫生博士专业学位教育，开展多学科背景下的公共卫生高层次人才培养改革试点。促进医工、医理、医文学科交叉融合，推进“医学+X”多学科背景的复合型创新拔尖人才培养。

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

警惕孩子近视的六大前兆，收下这份“护眼全攻略”！   孩子在看电视或黑板时，会习惯性“眯眼”；看书或玩手机时，会不由自主地靠近目标；长时间用眼后，还会时不时地用手揉眼睛或频繁眨眼……这些近视征兆，作为家长是否有所注意？对此，人民健康网联合国家卫生健康委员会共同举办“在线访谈”，邀请相关专家为大家普及近视防控的科普知识，指导家庭和儿童青少年做好近视防控。 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn