文化＋营养，月饼流行“混搭美”

传统月饼、文创月饼、鲜肉月饼、流心月饼、冰激凌月饼、蘸着小料吃的月饼……尽管距离中秋节还有一周，月饼市场早已热闹纷呈。据统计，2019年我国月饼销量达13.8亿个，销售额达196.7亿元。业内人士预计，今年我国月饼市场销量还将保持稳步增长。

“中秋鲜果列晶盘，饼样圆分桂魄寒。”作为中秋节最有名的传统节令食品，月饼在民间也叫“团圆饼”，其最早始于殷周时期，慢慢从宫廷流传到民间，发展至明朝成为全民共同的饮食习俗，月饼也被赋予了“团圆”含义。在传统的中秋佳节，赏月后全家人围坐一起分吃月饼，既是品尝一种味道，也是一种文化传承。

今年中秋，除了传统月饼，博物馆、餐饮、茶饮、零食等品牌也纷纷入局月饼领域，“文创月饼”“跨界月饼”正在成为新网红。不仅故宫博物院、国家博物馆、敦煌博物馆、苏州博物馆等用各家经典馆藏频频为月饼“代言”，就连大英博物馆、大都会艺术博物馆等外国博物馆也都推出了文创月饼；不仅故宫月饼、敦煌飞天月饼、迪士尼月饼，连流心、鲜肉、咖啡等也都成了“网红”月饼，甚至连传统的菜市场自制月饼也颇有市场。这既丰富了月饼的口味和文化内涵，给中秋市场带来更多活力，也使我们有了更多的选择。

《2020年月饼食品安全与市场健康营养需求发展报告》指出，在绿色养生大风潮的影响下，“健康营养”“合理膳食”也成为今年月饼的新风尚，健康、绿色、低糖月饼颇受追捧和青睐，月饼也逐渐变得“迷你化”，口感也更清爽。同时，在“厉行节约、反对浪费”的新风下，月饼及其包装也越来越趋向“瘦身”和“轻装”，月饼大多“衣着朴素”甚至“素面朝天”，从包装到尺寸等都体现着节约之风。这不仅是一种节俭意识的体现，也是理性消费观念的回归：月饼终究是吃的，不是礼尚往来的道具。

“仙人醉酒问青天，小小酥饼如明月。中秋东方共婵娟，阡陌坡上约不约？”这个中秋，在琳琅满目的各式“花样”月饼中，让我们回归传统食物的本真，与家人一起在月下共品团圆滋味。也不妨和孩子一起动手自制家庭月饼，更是充满了爱的味道，寄托了“以饼之圆兆人之团圆”的美好祝福。（项丹平）