今年中秋，哪一款月饼让你怦然心动？

“形殊寒具制，名从食单核。巧出饼师心，貌得婵娟月。”中秋佳节，自然少不了月饼为伴。自古以来，月饼就承载了很多美好意境与文化内涵，今年的月饼又有什么新特色？哪一款月饼最受欢迎？有没有颜值和美味双双在线的文创月饼？来来来，快随着中国妇女报·中国妇女网记者去月饼市场逛一逛，在“秀色可餐”中大饱口福吧。

散装月饼、盒装月饼：价格亲民、品种多样受欢迎

9月21日下午，记者来到北京东四环边一家大型超市，一进门就看到货架上摆满了五颜六色的月饼，京式、广式、苏式、木糖醇、滇式月饼等，可谓种类繁多，格外醒目。

记者与一位正在选双黄莲蓉月饼的阿姨交谈起来，阿姨说，吃月饼也是映衬中秋节的气氛，每年她都会买一些散装月饼，因为价格亲民，口味也丰富，可以选自己喜欢的口味，吃多少买多少，也不会浪费。

“这种现烤月饼每个大约60克，特别酥，买回家可直接当点心吃，经济实惠。”正在购买现烤大闸蟹鲜肉月饼的张女士告诉记者，以前她总喜欢买礼盒装月饼，虽然口味比较多，但因为分量大真正能吃完的很少。

售货员介绍说，目前散装月饼比较受欢迎，销量比较大；其次就是一些小包装月饼，卖得也不错，价格都在一百元之内。中国焙烤食品糖制品工业协会发布的《2020年月饼行业发展趋势报告》显示，大部分月饼礼盒的价格集中在80元至160元，中等价位的产品仍是市场主打产品。

记者看到，相比以往，月饼包装今年也是“轻装上阵”、简单明了，没什么里三层、外三层的烦琐装饰，打开包装盒就能看到月饼。月饼礼盒的包装材料也呈现出了简约、环保特色。比如带有草原风的西贝莜面村月饼，不仅在原料中加入了杂粮和特色莜面，其包装盒也是由环保的甘蔗渣制成。

北京老字号稻香村食品集团相关负责人刘志勇告诉记者，今年稻香村除了五仁、枣泥、椰蓉等传统口味，还推出了一系列创新口味的月饼，降低糖度、油度，主打新潮、营养，口感也更佳。例如“流心奶黄”系列月饼，使用黑松露、燕窝等原料，口感细腻，绵密酥软；还有“黑金月饼”，选用黑小米、黑小麦、黑玉米、黑芝麻、黑香米组成的复合粉，主打营养健康。

记者还发现，今年很多餐馆也推出了极具特色的月饼。比如，海底捞推出的麻辣牛肉等4种创新口味月饼，搭配了麻辣、香辣、原味3种火锅料月饼小料，仿佛“一盒月饼把海底捞打包带回了家”。“京范儿”十足的北京华天饮食，月饼礼盒的配饰精选了“吹糖人儿”“炸油饼儿”等老北京人生活场景和“攒房租”“挤地铁”等新北京人生活经历两个系列的精致冰箱贴，倍受欢迎。

文创月饼：用美食和颜值将传统文化与现代时尚融合

“制就银蟾紫府影，一双蟾兔满人间。”如果说传统月饼以价格实惠、味道丰富取胜，文创月饼则是把中国优秀传统文化，用时尚方式重新演绎，把传统文化内涵变成大家可以真实感受到的美味，备受年轻人青睐。今年中秋，故宫博物院、国家博物馆、敦煌博物馆等众多博物馆组团进军月饼界，各式文创月饼不仅拼颜值，还讲究“再利用”。

记者在故宫博物院文创店里看到一个蓝色布盒子上，一只开屏孔雀栩栩如生，蓝黄相间展开的羽毛绽放无限斑斓，看上去典雅华贵。据了解，这是一款名为“朕的心意”锦盒系列月饼，有“锦盒·福昕”“锦盒·吉丽”“锦盒·瑞琳”3种。锦盒画面都源自故宫馆藏名画，盒子侧面浮雕了《蓝瑛澄观图册》。这个有孔雀画面的锦盒是“锦盒·瑞琳”，设计灵感来自清代《广绣百鸟争鸣图》，画中旭日初升，梧桐垂荫，凤凰立于高石之上引颈向日，瑞鸟云集，寓意欢乐祥和、阖家团聚。打开锦盒，月饼正中印着“朕的心意”四个大字，这也正符合每个人的心意。

老字号稻香村也和故宫联手推出了中秋月饼，创意灵感是院藏乾隆皇帝的“月明满地相思”玺，每一枚月饼宛如一幅别致的古画，秋景、玉兔搭配古诗词，别有一番风味。

故宫角楼咖啡出品的月饼，请来康熙、贵妃“代言”。“康熙最爱”“贵妃一笑”“本宫养心”“千里江山”……不同口味的月饼都有一段故事。比如“康熙”代言的是一款巧克力口味月饼，饼上花纹是“银镀金嵌珠宝如意簪”纹饰。据介绍，1705年罗马使节将“绰科拉”（巧克力）进贡宫廷，而康熙成为品赏巧克力第一人。“我们还将御制诗的元素引入月饼盒，希望人们吃了月饼，读了历史，还能品到文化。”工作人员说。

不仅有颜值，“博物馆牌”月饼还在月饼盒上拼创意。如国家博物馆今年推出的“月光礼盒”里，月饼表皮既不是传统蛋黄色，也不是透明冰皮，而是玄墨色。四款不同口味月饼外表分别做成月球、星轨、黑洞和星云造型。这款月饼盒子也有玄机，炫彩镭射光封套将国博馆藏“天文图”碑拓片秀出来，现代手法镂空设计让星空轨道呈现在月饼盒盖上。据介绍，盒子里小夜灯电池可以更替，不仅可以点亮星空，而且盒子还能用于收纳重复利用。而故宫“朕的心意”锦盒月饼，设计师还专门设计了盒内首饰托，月饼吃完了，月饼盒可改装为首饰盒。

记者还发现，今年文创月饼还让不少地方传统文化也鲜活起来，如尽显大唐遗风的“玉兔奔月”月饼，选用的是藏于陕西历史博物馆的唐代滑石兔；苏州博物馆的“一团和气”月饼，将桃花坞年画元素印到了月饼盒上，每一枚月饼宛如一扇古典园林花窗。由敦煌博物馆和必胜客联名推出的中秋限定月饼上，由“妙音祥乐”“飞天乐舞”“福鹿显荣”等敦煌特色图案“代言”……

刘志勇介绍，文创月饼的特色就是有文化、有颜值、有趣味，给人一种意料之外、情理之中的感觉。今年中秋，稻香村也与故宫、王者荣耀、剑网3、康师傅、皇冠曲奇、乐乐茶等品牌联手推出了文创月饼，将月饼与游戏、饮食、茶饮等各类生活场景深度融合，特别受年轻人欢迎。

家乡风味、儿时味道：吃月饼也是一种情怀

“我最喜欢小时候吃过的月饼——自来红和自来白。”从小在北京长大的张女士，说起自己喜欢的月饼如数家珍。她说，别看这月饼小，但是掰开后里面的配料很丰富，有核桃仁、白瓜仁、青红丝和晶莹剔透的冰糖等。一到中秋节，我都会买上几个，趁着月光，慢慢品味。感觉就是一种长不大的童年情怀吧。

据了解，自来红和自来白是一款传统京式迷你月饼。自来红是烫面制成，自来白是冷水和面，所以呈现出不同颜色。自来红因为面粉中掺有糖，白色饼坯在烤制时就变成棕红色，月饼上面自然形成了一个深红色的红圈叫磨水戳。

老家在甘肃天水的扁舟告诉记者，他最喜欢吃妈妈做的老式月饼，以核桃、黑芝麻、花生、冬瓜仁等多种原料为馅，经过滚捏、打模成型、蒸熟、烤黄，皮薄馅儿多，甜而不腻。记者在采访中也发现，现在各式月饼制作教程也轮番登上热搜，家庭自制月饼越来越流行，独具特色，充满了浓厚的手作之情和家的味道。

“其实，每个地方都有自己的中秋特色月饼，无论是哪一种，都赋予我们内心一种深厚的情感。如果中秋节你在远方，想家了就吃一个家乡风味月饼吧。”扁舟说道。（见习记者 陈姝）