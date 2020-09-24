古代的“月饼”长啥样？

有许多人讨论儿时“月饼的味道”，更好奇千百年前古人吃的月饼是什么样子。民俗专家王娟表示，古代月饼分很多种，有专门用来祭祀的，比较大；那种家里人自己吃的月饼就比较小，具体形状并不统一。

月饼啥时候才出现？有一种传说称，人们在古代中秋时要祭拜月神，月饼的起源便与此有关。殷周时期有一种“太师饼”，有传言说是月饼的雏形，这种饼边缘薄中心厚，没有馅料，与现在的月饼相去甚远。

北宋年间，皇家过中秋节时喜欢吃一种“宫饼”，俗称“小饼”“月团”，外形圆圆的。苏东坡也写过“小饼如嚼月，中有酥与饴”。南宋吴自牧的《梦梁录》中，出现了“月饼”一词，但只是个名字。这种食物“四时皆有”，并不是中秋节的特定食品，做法比较普通，《武林旧事》中将“月饼”归入“蒸作从食”一类。

“实际上，汉代才有胡饼一说，唐宋时期有很多饼，但大多跟月饼没什么关系，像汤饼，实际上就是面条。”王娟介绍，明代才有明确的中秋节吃的“月饼”一词。

明清也有大号“超级月饼”。明代《帝京景物略》称：“八月十五祭月，其祭果饼必圆。”而且，这个时候的月饼个头也不小，“饼有径二尺者”，堪称彼时的“超级月饼”。

清代月饼的口感更好一些，花样也多，制作手法很精细。比如，用香油和面制成的香油酥皮月饼；也有用精炼后的奶油和面制成的奶酥油月饼等。《燕京岁时记》载，当时的月饼“大者尺余，上绘月宫蟾兔之形”，十分精致。袁枚在《随园食单》里还提到一种酥皮月饼，馅料有松仁、核桃仁、冰糖等，口味偏香甜。

月饼寄寓“团圆”之意。在明代，月饼即被赋予“团圆”的含义。从习俗上来看，中秋节祭月后，全家人都围坐一起分吃月饼、月果。此时圆圆的月饼很像月亮，又是合家分吃，也就有了代表一家人团圆的寓意。

王娟认为，月饼出现的比较晚，中秋节吃月饼的仪式感比较新，但符合中国传统中“阖家团圆”的观念，象征意义明确，所以在今天仍占有重要地位。 （明文）