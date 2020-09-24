带鱼味道鲜美、肉质细腻，不仅是很多人餐桌上的常客，它还是隐藏的含钙大户。

《中国食物成分表》中的数据显示，每100克带鱼（切段）中含钙431毫克，是同等重量牛奶的4倍多，是名副其实的天然“钙”库。带鱼还富含有利于钙吸收的维生素D、镁等营养素，以及优质蛋白质和不饱和脂肪酸，建议大家常吃。

挑选带鱼时要注意：第一，看鱼体。鱼体饱满匀称，体形完整，坚硬不弯，肉厚为佳，如肉质松软，说明解冻时间过久。第二，看色泽。鱼体灰白或银灰色为佳，如呈黄色或银粉掉落很多，说明带鱼被倒腾的次数较多，表皮氧化不新鲜。第三，看鱼眼。眼球凸起，黑白分明，洁净无污为佳，如果眼球下陷、浑浊就不要买了；第四，看冰层。目前市场上卖的大部分是冻带鱼，冰层太厚的不划算，太薄的银粉掉落严重，建议挑冰层适中的。

跟大家分享一道家常菜——香煎带鱼。带鱼刮去鱼鳞冲洗干净后切段，加入盐、花椒、白酒，拌匀；盖上保鲜膜，放入冰箱腌制1个小时；平底锅中加入少许油，烧到5成热，用厨房纸巾擦干带鱼身上的水分，裹上一层干淀粉，再将多余的抖掉，放入油锅中；带鱼煎出香味，底部变黄后，轻轻翻面，煎另一面，直至两面变黄。▲