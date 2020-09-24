热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

日媒：日本拟最快10月初有条件恢复海外入境

2020年09月24日08:52 来源：中国新闻网

中新网9月23日电 据日本共同社报道，日本政府相关人士23日透露称，日本政府拟最快于10月初大幅放宽因新冠疫情而采取的边境口岸对策，有条件恢复来自全球各地的入境，目前已开始朝这一方向展开协调。

日本官房长官加藤胜信在23日的记者会上表示：“恢复国际往来非常重要，正在认真探讨。”他就此前的做法称：“以兼顾防疫的形式得以运用。”

日本政府此前将159个国家和地区列为拒接入境对象。目前，日本已优先放宽商务相关人士的出入境，与越南、泰国等举行个别磋商。部分往来现已恢复。此外，日本还从8月开始接纳政府支付学费等费用的国费留学生。

在此基础上，此次将对象扩大至自费留学生以及医疗、文化艺术、体育领域希望前往日本的中长期逗留者。关于游客，日本维持暂不列入放宽对象的方针。入境上限预计为每天1000人左右。为扩大接纳规模，将在新千岁、中部和福冈各机场强化检测态势。

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

孩子们返校迎来秋冬季 除了防疫还要防什么？   因疫情影响，沉寂半年之久的校园再次热闹起来，但学校由于人群密集，出现传染病的机会较高，专家表示，防控传染病是维持正常教学秩序、保障广大师生健康的重要条件，世界疫情还没有停下脚步，开学后我们除了防疫还要防什么？ 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn