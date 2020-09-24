日媒：日本拟最快10月初有条件恢复海外入境

中新网9月23日电 据日本共同社报道，日本政府相关人士23日透露称，日本政府拟最快于10月初大幅放宽因新冠疫情而采取的边境口岸对策，有条件恢复来自全球各地的入境，目前已开始朝这一方向展开协调。

日本官房长官加藤胜信在23日的记者会上表示：“恢复国际往来非常重要，正在认真探讨。”他就此前的做法称：“以兼顾防疫的形式得以运用。”

日本政府此前将159个国家和地区列为拒接入境对象。目前，日本已优先放宽商务相关人士的出入境，与越南、泰国等举行个别磋商。部分往来现已恢复。此外，日本还从8月开始接纳政府支付学费等费用的国费留学生。

在此基础上，此次将对象扩大至自费留学生以及医疗、文化艺术、体育领域希望前往日本的中长期逗留者。关于游客，日本维持暂不列入放宽对象的方针。入境上限预计为每天1000人左右。为扩大接纳规模，将在新千岁、中部和福冈各机场强化检测态势。