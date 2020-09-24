今年中秋得把月饼吃明白了

中秋佳节将至，最近走入商超，各式月饼琳琅满目。其中，不仅有五仁、枣泥等传统月饼，还有很多新品种，如无糖月饼、海鲜月饼等。

如今，人们对健康越来越重视，高油高糖的月饼，愈发让人望而却步，甚至被一些人称为健康“杀手”。而被冠以“无糖”“保健”名称的月饼，成了消费者的新宠。

那么，月饼真的是健康“杀手”吗？无糖月饼是否含糖？保健月饼有养生功效吗？此外，还有传闻称，保质期越短的月饼，里面含的防腐剂越少，真是如此吗？针对上述问题，科技日报记者采访了相关专家。

月饼是健康“杀手”？ 真相：平时合理饮食，过节适量吃无妨

作为中秋节的“标配”，月饼不仅是一种传统美食，更是阖家团圆的象征。不过，由于其馅料高油高糖，一些人吃月饼后，会出现消化不良的症状，因此不少人认为“月饼有害健康”。

“月饼皮之所以酥软，馅料之所以香甜，就是因为加入了大量的油和糖，这就是月饼被认为不利于健康的主要原因。”科信食品与营养信息交流中心业务部主任阮光锋在接受科技日报记者采访时介绍道，传统月饼的制作材料主要是面粉、油、糖或糖浆，再加上馅料，包括豆沙、枣泥、咸蛋黄、火腿等。

国家注册营养师李园园在接受科技日报记者采访时表示，资料显示，精制糖摄入过多，可能与超重、肥胖、糖尿病、提前衰老、痛风等都有关。世界卫生组织针对成年人每日精制糖的摄入量，提出过相关标准，建议成年人每日精制糖摄入量占每日糖总摄入量的比例，不得超过10%，若该数值降至5%对人体的益处会更多。而月饼中含有大量的精制糖，食用月饼会大幅提升该比例。同时，月饼中还含有大量的油，它们多是饱和程度较高的棕榈油、起酥油、氢化植物油等。饱和脂肪摄入过多，可能会引发心脑血管疾病。

“月饼属于高热量食物，食用时确实要控制数量。但大家没必要把它说成健康‘杀手’，离开食用总量谈健康是不合理的，一年只过一次中秋节，只要我们平时合理饮食、勤加锻炼，过节时吃上一两块也无妨。”李园园说。

保健月饼有养生功效？ 真相：无特殊功效，盐分或超标

某些月饼广告称，其产品中含有燕窝、鱼翅、鲍鱼等珍贵食材，具有保健作用。更有甚者，一些商家还推出了人参月饼、天麻月饼等高档月饼。那么，这类“贵族”月饼真有保健功效吗？

“这些月饼的养生功能，大多是营销噱头。其实，它们的营养价值与很多普通食品差不多，而且该类月饼有被污染的风险，盐分还可能超标。”阮光锋坦言，鲍鱼、鱼翅、燕窝等食材，确实具有一定的营养价值，但很多平价食材与它们的营养价值相当，越贵未见得越好。更何况，其中只是添加了少量的鲍鱼、鱼翅或燕窝，能发挥的滋补作用实在有限。同时，若这类食材被不当处理，很可能导致细菌滋生，增加食用风险。

“此外，为了调和味道，商家很可能在这类月饼中加了很多盐。过量食用这类月饼，易造成盐摄入超标，高血压患者尤其要少吃。”阮光锋说。

无糖月饼不含糖？ 真相：此“无糖”非彼“无糖”

因宣称不含糖、不会导致血糖升高，近年来无糖月饼颇受欢迎，更被糖尿病患者视为福音。事实果真如此吗？

“所谓的无糖月饼，大多只是没有添加蔗糖，用甜味剂进行替代，但不能说其中一点糖分都没有。”阮光锋表示，糖是碳水化合物的俗称，除蔗糖外，淀粉、面粉等多糖也属于碳水化合物。我国营养标签标准规定，固体或液体食品名称若要标注“无糖”，其每100克食物中含糖量不得超过0.5克。月饼主要由面粉、淀粉制成，即使里面不添加蔗糖，其含糖量也远高于无糖食品的国家标准。

“因此，所谓的无糖月饼其实是商业宣传，而非真正意义上的无糖。”阮光锋提示道，无糖月饼中含有大量的油脂，热量也不低，糖尿病患者最好不要食用。

保质期越短，含防腐剂越少？ 真相：保质期长短不能决定月饼质量

有传闻称，因为添加了防腐剂，月饼存放8年仍完好如初。很多人也觉得，有些月饼的保质期时间很长，肯定是加了很多防腐剂。因此，一些消费者在选购月饼时，特意买保质期短的，认为这样的月饼中防腐剂含量少。那么，事实究竟是怎样的？

对此，阮光锋解释道，月饼一般是在常温下进行运输及存储的。口感软糯的月饼，水分含量通常较高，这就给细菌滋生提供了适宜的环境。为了能在常温下运输和存储月饼，人们就要借助防腐剂，否则难以保证产品质量。

“月饼加多少防腐剂，主要跟它的配料、含水量和成分有关。”阮光锋说，特别甜的月饼，比如豆沙月饼、五仁月饼，其所含水分少、糖分多，微生物不易繁殖，比较耐存放，防腐剂就放得少，它们的保质期相对长一些。而蛋黄馅、牛肉馅、火腿馅的月饼，其所含水分多、糖分少，这时就需要多放一点防腐剂，它们保质期就相对短一些。所以，月饼保质期长，并不意味着防腐剂加得多，保质期的长短不能决定月饼质量的好坏。（本报记者 张 蕴）

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月饼这样吃才健康

那么，我们究竟该怎么吃月饼？哪类人群不适宜吃月饼？

“月饼好吃切莫贪嘴。”阮光锋介绍道，月饼最大的问题就是热量高，一天吃半块为宜。同时，糖尿病人不要被“无糖”之类的宣传语所迷惑。海鲜、鲍鱼等保健月饼，其中含水产原料，痛风、高尿酸患者最好少吃。而血压比较高的人，在选购月饼时，应尽量少选火腿月饼、蛋黄月饼等咸味月饼，要严格控制钠的摄入量。

此外，阮光锋建议道，不要盲目购买自制月饼。“近年来，一些微商推出自制月饼，称其无添加、不含防腐剂。这些月饼不一定是由专业糕点师制作，所谓的‘无添加’可能是噱头。微商鱼龙混杂，很多没有卫生许可证，如果出了食品安全问题，很难追责。”他说。

“我建议，消费者尽量不买用起酥油、氢化植物油制作的月饼。”李园园说，月饼属于脂肪含量较高的一类食物，其配料中一般都有油脂。若用起酥油、氢化植物油等类型的油脂作为配料，就会让原本就“油乎乎”的月饼“油上加油”。

“除了跟其他油脂一样，热量较高外，这类油脂在加工过程中，还会产生反式脂肪酸。而反式脂肪酸不仅会导致肥胖，还会增加患心脑血管疾病的风险，而且它们在人体内的代谢速度非常慢。”李园园说。