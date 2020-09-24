中宣部向10个抗疫一线医务人员英雄群体授予“时代楷模”称号

新华社北京9月23日电 为深入贯彻习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的重要讲话精神，大力弘扬伟大抗疫精神，23日中宣部向全社会发布了国家援鄂抗疫医疗队等10个抗疫一线医务人员英雄群体的先进事迹，授予他们“时代楷模”称号。中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明出席发布仪式并颁发奖牌和证书。他说，广大医务人员在抗疫斗争中白衣为甲、逆行出征，舍生忘死挽救生命，诠释了医者仁心和大爱无疆。要学习好、宣传好他们的感人事迹和崇高风范，以伟大抗疫精神激励干部群众团结一心、顽强奋斗，创造新的历史业绩。

此次被授予“时代楷模”称号的10个英雄群体包括：国家援鄂抗疫医疗队（北京医院、北京协和医院、中日友好医院、北京大学第一医院、北京大学人民医院、北京大学第三医院），军队支援湖北医疗队，华中科技大学同济医学院附属同济医院“尖刀连”，中部战区总医院战“疫”党员突击队，辽宁、上海、广东支援雷神山医院医疗队，江苏省人民医院援武汉重症医疗队，四川大学华西医院援鄂重症救治医疗队，中国中医科学院国家援鄂抗疫中医医疗队，天津市对口支援恩施州疾控工作队，军事科学院军事医学专家组。有关部门负责同志，部分国家勋章和国家荣誉称号获得者、英模代表参加仪式。

《 人民日报 》（ 2020年09月24日 04 版）