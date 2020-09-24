国办印发指导意见 加快医学教育创新发展

据新华社北京9月23日电 国务院办公厅日前印发《关于加快医学教育创新发展的指导意见》，提出四个方面17条改革举措。

一是全面优化医学人才培养结构。提升医学专业学历教育层次。加强医学学科建设，推进麻醉、感染、重症、儿科等紧缺专业学科建设和人才培养。加大全科医学人才培养力度，逐步扩大订单定向免费医学生培养规模，加快培养防治结合全科医学人才，加强面向全体医学生的全科医学教育，加快推进全科医生薪酬制度改革。

二是全力提升院校医学人才培养质量。提高入口生源质量，扩大中央部门所属高校本科医学专业招生规模。建立健全医学教育质量评估认证制度，构建医学专业全覆盖的医学教育认证体系，建立具有中国特色、国际实质等效的院校医学教育专业认证制度。加快建立医药基础研究创新基地，建立“医学+X”多学科交叉融合平台和机制。

三是深化住院医师培训和继续医学教育改革。健全住院医师规范化培训制度，加大全科等紧缺专业住院医师培训力度，加快培养一批防治复合型公共卫生人才，保障住院医师合理待遇。

四是完善保障措施。实施国家重大战略工程，加强对医学教育投入保障，中央预算内投资加大对医学院校支持力度。

《 人民日报 》（ 2020年09月24日 02 版）