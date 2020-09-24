热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

国办印发指导意见 加快医学教育创新发展

2020年09月24日08:37 来源：人民网－人民日报

据新华社北京9月23日电  国务院办公厅日前印发《关于加快医学教育创新发展的指导意见》，提出四个方面17条改革举措。

一是全面优化医学人才培养结构。提升医学专业学历教育层次。加强医学学科建设，推进麻醉、感染、重症、儿科等紧缺专业学科建设和人才培养。加大全科医学人才培养力度，逐步扩大订单定向免费医学生培养规模，加快培养防治结合全科医学人才，加强面向全体医学生的全科医学教育，加快推进全科医生薪酬制度改革。

二是全力提升院校医学人才培养质量。提高入口生源质量，扩大中央部门所属高校本科医学专业招生规模。建立健全医学教育质量评估认证制度，构建医学专业全覆盖的医学教育认证体系，建立具有中国特色、国际实质等效的院校医学教育专业认证制度。加快建立医药基础研究创新基地，建立“医学+X”多学科交叉融合平台和机制。

三是深化住院医师培训和继续医学教育改革。健全住院医师规范化培训制度，加大全科等紧缺专业住院医师培训力度，加快培养一批防治复合型公共卫生人才，保障住院医师合理待遇。

四是完善保障措施。实施国家重大战略工程，加强对医学教育投入保障，中央预算内投资加大对医学院校支持力度。

《 人民日报 》（ 2020年09月24日 02 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

孩子们返校迎来秋冬季 除了防疫还要防什么？   因疫情影响，沉寂半年之久的校园再次热闹起来，但学校由于人群密集，出现传染病的机会较高，专家表示，防控传染病是维持正常教学秩序、保障广大师生健康的重要条件，世界疫情还没有停下脚步，开学后我们除了防疫还要防什么？ 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn