过半受访者坦言学习长期但不系统 看视频是最常用方式

网络提供了丰富的信息资源，越来越多年轻人通过自主、长期、系统的学习，在某些领域成为技术高手、意见领袖等达人。但也有人抱怨，自己抱着学知识的心情，上了不少网课，关注了不少博主，最后却感觉没什么收获。

近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com）对1007名受访者进行的一项调查显示，兴趣和好奇心是受访者学习的最大动机。看教学视频是受访者使用最多的学习途径。53.7%受访者坦言自己的学习长期但不系统。

兴趣和好奇心是受访者学习的最大动机

林菁今年31岁，是一家护肤和彩妆网店的店长，同时也是一名美妆达人。她回忆，刚进网店工作时，自己连化妆品的牌子都认不得几个，“越是不懂我就越好奇，而且我之前也喜欢关注美妆和时尚博主。为了迅速熟悉产品，我仔细整理货架和阅读各种说明书，一有时间就刷各种平台上的美妆产品测评，很快就掌握了基本知识，能从容应对顾客的提问，越来越精通这个领域”。

北京某高校大三学生赵博韬（化名）学的是理科，但对社会学和时事新闻很感兴趣，在短视频平台关注了几个解说社会热点的主播。“这些主播不是那种靠搞笑、发低俗内容吸引眼球的，他们每周才开播一两次，输出的内容比较优质，有参考价值，比如会讲人工智能的影响，以后什么职业可能被取代。虽然不是直接和我的专业相关，但会给我很多启发”。

调查显示，从学习动机上看，出于兴趣和好奇心去学习的受访者最多，比例为58.5%。接下来是工作需要（43.0%）、个人信念（40.0%）和证明自己（38.2%）。受访者的其他学习动机还有：追赶流行（30.8%）、拿证书（26.4%）、生活所迫（26.2%）等。仅1.5%的受访者表示自己不学习。

“达人、自媒体要想持续地输出优质内容，必须坚持学习，而要做到这一点，必须要真的热爱所研究的领域。”26岁的李雅文在河北石家庄工作，她直言不喜欢一味圈粉赚钱的自媒体。“我经常能分出哪些博主是纯粹营销，哪些是真的对所做的事情感兴趣。作为希望学到东西的粉丝，看到博主满怀热情地钻研自己的领域、认真制作内容，我的学习热情也会提高”。

当下，人们获取信息的渠道越来越丰富，学习方式越来越多样化。本次调查显示，从学习途径上看，看教学视频（48.5%）是受访者使用最多的途径，然后是看书（47.0%）。受访者还在广泛利用平台和工具学习，如搜索引擎（39.5%）、微信微博等网络社交平台（39.2%）、短视频（39.1%）、贴吧和兴趣社区（31.9%）等。

其他学习渠道还有：报纸、杂志、门户网站等大众媒体（27.8%），报班（26.3%），上学（20.9%）等。

赵博韬表示，学习软件使用时，他一般会在视频网站搜教程看，而想要深入了解社会学方面的知识，他更愿意买这方面的书来读。

李雅文坦言自己很少看书，“我对网络热点感兴趣时，会看一些博主的帖子。如果有不懂的词语和知识点，会去搜索和了解”。

53.7%受访者坦言自己的学习长期但不系统

“我专注力不够，平时工作比较忙，主要通过关注博主和达人、看短视频学东西。”李雅文坦言，她一方面觉得这种碎片化学习比较方便，另一方面也时常感觉收获不大，没有显著提升能力。

“学习可以分为广义和狭义。广义的学习可以包括一些带有休闲娱乐性质的活动。狭义的学习，本质上是一种有计划、有目的的活动，也是一个需要付出努力的艰苦过程，而不是简单的、被动的娱乐活动。”中国人民大学教育学院副院长李立国指出，网络学习也要符合学习的本质和规律。如果缺乏明确目的，只学习碎片化的东西，不关注知识体系完整性和专业能力的提升，不能持之以恒，就容易浪费大量时间，却感觉没有收获。

调查显示，91.9%的受访者表示自己正在某些领域进行长期的学习，其中，53.7%的受访者坦言自己的学习长期但不系统，37.5%的受访者是长期而系统的。

林菁希望能成为一个有更多粉丝的美妆达人，“怎么起步我已经知道了，比如在不同的平台建立账号，坚持更新内容。但光这样还不够，还要去了解粉丝究竟需要什么样的信息。对于怎么优化自己的内容和传播渠道，我感觉还没有头绪，可能得专门学一下运营知识。我报了这方面的网课，放了半年还没看”。

李立国向记者介绍，哈佛、斯坦福等名校有很多对外开放的课程，给更多人提供了系统学习的机会。但能坚持学到最后，通过严格的考核、拿到证书的学员比例非常低，大部分人只能成为“围观者”。

“利用业余时间，看看小说和文史哲读物、学学插花，也不失为一种提高人文素养、思维能力的方式。不过，想要进行有效的学习，就要树立明确目的，比如提升工作能力、考研、学习某种技能。然后要付出努力，不能半途而废。另外，还要讲究方法，选择符合学习内容和自身情况的方法去学习。”他提醒。

中青报·中青网记者 周易 来源：中国青年报