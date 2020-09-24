建档立卡贫困户 住房安全有保障

本报北京9月23日电 （记者韩鑫）实现农村贫困人口住房安全有保障，是贫困人口脱贫的基本要求和核心指标之一。在23日国务院新闻办举行的新闻发布会上，住房和城乡建设部副部长倪虹介绍了当前脱贫攻坚住房安全有保障有关情况。

“在各地各有关部门的合力攻坚下，已按时完成脱贫攻坚农村危房改造扫尾工程任务，脱贫攻坚住房安全有保障工作取得决定性进展。”倪虹介绍，截至今年6月底，建档立卡贫困户住房安全有保障核验工作全面完成。从核验结果看，其中有1184万户建档立卡贫困户原住房基本安全，占比50.6%；有1157万户建档立卡贫困户通过实施农村危房改造、易地扶贫搬迁、农村集体公租房等多种形式保障了住房安全，占比49.4%。核验表明，全国所有建档立卡贫困户均已实现住房安全有保障。

让贫困户住房安全有保障是“两不愁三保障”的任务之一，今年面临新冠肺炎疫情和洪涝地质灾害灾情的挑战，社会普遍关切如何确保完成扫尾工作？

对此，倪虹回应，通过定标准、抓改造、抓工程质量、守底线和抓核验五项工作，确保推进贫困人口住房安全有保障。首先对农村房屋逐户进行评定分类，先后在全国培训近百万参与农村危房改造的基层干部和技术人员，确保改造后的房屋达到质量和安全的标准要求。此外，对于有些老弱病残等靠自身改造危房还有困难的，采取建设集体公租房、幸福大院、投亲靠友等方式兜底保障，确保危房不住人、住人不危房，最后通过核验工作查漏补缺，查找存在的问题。“尽管面临挑战，但各地按照任务倒排工期，组织对口帮扶，截至6月30日，住房安全扫尾工程任务全部完成。针对新的灾损房屋，现已逐户建立档案，采取措施，争取年底前全部解决。”倪虹说。

针对“三区三州”等深度贫困地区的农村危房改造工作任务，住建部从政策、技术、团队等三方面予以支持。住房和城乡建设部村镇建设司司长张学勤介绍，一方面各相关省在安排“三区三州”的补助地方资金和资金分配上对“三区三州”进行倾斜。另一方面，专门组织专业技术团队到贫困地区帮助地方制定标准图集，并给予技术指导。

以云南镇雄县为例，作为全国52个挂牌督战县之一，已累计完成6.8万户农村危房改造，实现了所有建档立卡贫困户住房安全有保障的目标。“先后组织3轮入户识别，做到识别不漏一户。”镇雄县县委书记翟玉龙介绍，识别出来后，紧抓资金补助、技术服务、过程控制三个关键，分类别、分年度有序组织群众开展危房改造，确保改造不漏一户；此外，第一时间成立核验试点工作领导小组，6天全面完成全县11.8万户的建档立卡贫困户安全住房保障核验工作，确保了核验不漏一户。

“党的十八大以来，住建部已帮助和支持1075万户农村低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭等边缘贫困群体实施危房改造。”倪虹说，“下一步，将健全贫困人口住房安全有保障动态监测机制，及时发现并解决新产生的安全隐患，加快建立农村低收入群体住房保障长效机制，为乡村振兴作出应有贡献。”

《 人民日报 》（ 2020年09月24日 10 版）