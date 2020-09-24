把科学种子播种到孩子心中

少年强则科技强，科技强则中国强。激发青少年科学兴趣，培养科技后备人才，是不断增强国家科技竞争力的基础

主题为“决胜全面小康、践行科技为民”的2020年全国科普日活动，9月19日至25日在全国各地集中开展。数以万计的科普活动，通过线上线下相结合的方式，向社会公众尤其是青少年集中展示中国科技成就，弘扬科学精神，普及科学知识，推动全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好风尚。

习近平总书记在科学家座谈会上强调，好奇心是人的天性，对科学兴趣的引导和培养要从娃娃抓起，使他们更多了解科学知识，掌握科学方法，形成一大批具备科学家潜质的青少年群体。落实这一重要指示要求，需要面向青少年开展科学普及，大力弘扬科学家精神，培育一代有理想、敢担当、勇创新的新人。自2004年以来，中国科协每年都会组织一系列贴近实际、贴近生活的科普活动，积极开展“大手拉小手”科普教育活动，用科学家的创新大手拉起稚嫩小手，把科学种子播种到孩子们的心中，取得了很好的社会效果。

少年强则科技强，科技强则中国强。激发青少年科学兴趣，培养科技后备人才，是不断增强国家科技竞争力的基础。研究表明，小学高年级是科学素质提升最快的时期，青少年时期正是科技人才成长的关键期。培养孩子们认识、热爱科学的兴趣和志向，需要把教育摆在更加重要位置，全面提高教育质量，注重培养学生创新意识和创新能力。特别是在基础教育阶段，应推动科普深度有机融入教育，推进校内外科学教育融合发展，提升科学教育水平，让科学更有吸引力，让学习生动有效。

培养未来科技创新人才大军，需要加强价值引领，传承科学家精神。教育引导广大青少年以爱国精神和创新精神为重点，秉持国家利益和人民利益至上，继承和发扬老一辈科学家胸怀祖国、服务人民的优秀品质，弘扬“两弹一星”精神，从小树立科学报国的远大志向，主动肩负起历史重任，把自己的人生追求融入建设社会主义现代化国家的伟大事业中去。实现这一目标，需要科学家在投身科技创新的同时，大力开展科学普及，讲述科学故事，弘扬科学家精神，给孩子们的梦想插上科学的翅膀。

在青少年中弘扬科学精神、倡导科学方法，需要将科学精神贯穿于中小学育人全链条、全方位、全过程。全面落实科学课程标准，提高教师科学素质和科学教育意识，深化教学方式改革，将求真务实、理性质疑、开拓创新等科学精神融入课堂与教学，培养青少年创造性思辨的能力、严格求证的方法，不迷信学术权威，不盲从既有学说。引导青少年敢于大胆假设和猜想，认真求证，不断试验。广泛开展科技节，科学营，科学阅读，科技小论文、小发明、小制作等科学教育活动。推进家庭科学教育，引导家长培养学龄前儿童的科学好奇心和想象力。将科技实践纳入中小学综合素质评价，开展未成年人科学素质监测评估，培养青少年创新能力和实践能力。

习近平总书记强调，科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。通过科学普及，让科学家精神成为孩子们培养正确人生观、科学观的重要营养，推动青少年科学素质快速提升，做新时代科学文明的建设者、实践者，才能更好为建设世界科技强国、实现中华民族伟大复兴夯实人才基础。

（作者为中国科普研究所所长、中国科普作家协会副理事长）

《 人民日报 》（ 2020年09月24日 05 版）