流感疫苗有好几种，你会选择吗

每年11月前后，我国会进入流感高发季。流感疫苗的最佳接种时间是流感流行高峰前的1到2个月，现在北京地区正是接种流感疫苗的时候。

接种流感疫苗是预防流感及其并发症最有效的手段，受新冠肺炎的影响，今年接种流感疫苗的需求较往年有所增加。要不要接种流感疫苗？哪种流感疫苗适合自己？下面就为大家一一解答。

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流感与普通感冒有何区别

虽然都有“感冒”两个字，但流行性感冒和感冒是完全不同的两种疾病。

首先，病原体不同。流感是流行性感冒病毒引起的急性呼吸道疾病。普通感冒70%到80%是由病毒引起的，但主要包括鼻病毒、冠状病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、埃可病毒、柯萨奇病毒等，与流感病毒不是同类。另有20%到30%的普通感冒是由细菌引起的。

其次，病程和传染力不同。流感的病程相对长一些，一般要1到2周，秋冬季多见，发病率高，传染力强，可以造成大范围扩散，甚至是全球大流行。历史上曾有数次世界范围内的流感大流行，每一次的危害都很大。比如2009年的甲流（H1NI）大流行，全球确诊病例超过6000万，死亡1.2万例。本市也确诊了1万多病例，死亡73例。而普通感冒的病程相对短，多数只有2到5天，传染力很弱，没有季节性，不会大范围流行。

最后，症状不同。流感发病时，全身症状比较严重，常常伴随发热，甚至是体温39℃到40℃的高热，多数会伴随浑身酸痛、干咳、头疼、四肢乏力、呕吐、没有食欲等。对于婴幼儿、老年、孕妇以及有慢性基础疾病的人，一旦感染流感更容易出现重症病例，比如病毒性肺炎、继发细菌性肺炎、休克、心血管疾患等，严重的会有性命之忧。普通感冒的全身症状较轻，一般没有高热，主要以打喷嚏、鼻塞、流清水样鼻涕等局部症状为主。

总的来讲，流感的危害要远远超过普通感冒，因此流感的预防就显得非常重要，而预防流感最有效的方法就是接种流感疫苗。

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为什么需要每年接种

通常在接种流感疫苗之后2到4周就可以产生足够的保护性抗体，从而减少流感病毒的侵袭。这种保护作用一般可维持6到8个月。

需要提醒的是，流感疫苗应当每年接种。主要有两个原因，一是流感病毒特别容易发生变异，流感疫苗必须要能应对当年流行的毒株，所以疫苗的组成成分需要不断地调整。这就意味着上一年的疫苗对下一年流行的流感病毒毒株可能是无效的。二是因为接种6到8个月后，接种者体内的抗体滴度（产生阳性结果的最低浓度）会显著下降，已经没有保护性了。所以流感疫苗需要每年接种。如果上一年或者今年2月份注射了流感疫苗，今年11月份的流感疫苗也建议注射。

今年由于全球新冠疫情的严重形势，即将到来的冬春季节很可能会出现新冠与流感等呼吸道传染疾病叠加流行的情况。根据中国疾控中心近日印发的《中国流感疫苗预防接种技术指南（2020-2021）》，孕妇、婴幼儿、老年人和慢性基础疾病患者等高危人群，患流感后出现严重疾病和死亡的风险较高，因此上述人群及医务工作者是流感疫苗接种的重点人群。除此之外，养老机构、长期护理机构、福利院等人群聚集场所的脆弱人群及员工，托幼机构、中小学校的教师和学生，6月龄以下婴儿的家庭成员和看护人员以及备孕的女性，也是推荐接种人群。

有些人可能在接种流感疫苗之后还是得了流感，这是怎么回事呢？任何疫苗的保护效果都不可能达到100%，大约在50%到70%左右。接种疫苗后抗体的产生也需一段时间，一般2到4周抗体水平才会达到高峰，而老年人可能更长，甚至需要4周以上。流感的常见潜伏期为1到4天，故很可能还未产生足够的抗体就已经感染流感病毒了。因此打了流感疫苗也有可能得流感，但打过之后再得流感，发生严重并发症的几率要小很多。

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年龄不同，选择不同

目前我国批准上市的流感疫苗主要是三类：三价灭活疫苗（IIV3）、三价减毒活疫苗（LAIV3）和四价灭活疫苗（IIV4）。其中减毒活疫苗是今年新批准上市的。它们有啥不一样呢？首先是成分上的区别。三价疫苗含有3种流感病毒抗原，可以预防甲型流感H1N1、H3N2以及乙型Victoria系BV三种流感病毒感染。四价疫苗是在三价基础上增加了乙型Yamagata系BY。与乙型流感病毒相比，甲流的传染性和临床表现都相对更重一些，所以三价和四价疫苗都覆盖了两种甲流毒株。

不同类型疫苗的适用人群也不同。三价灭活疫苗适用于6月龄以上人群接种，其中6月到35月龄幼儿用0.25ml剂型；36月龄以上的人群用0.5ml剂型。三价减毒活疫苗适用于3岁至17岁人群，剂型为0.2ml。四价灭活疫苗适用于36月龄以上人群，剂型为0.5ml。

简单来讲，3岁以下的幼儿，只能选择三价灭活疫苗0.25ml；3岁至17岁的儿童和青少年，三种疫苗都可以选择；17岁以上成年人只能选三价和四价灭活疫苗。四价灭活疫苗和三价灭活疫苗在安全性上没有区别，而且国产的流感疫苗和进口流感疫苗的安全性也没有显著性差别，没有优先推荐，大家可以自愿选择一种疫苗接种，以减少感染和传播流感病毒的风险。

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今年新增鼻内喷雾法接种

灭活疫苗一般都是肌肉注射。成人和大于1岁儿童首选上臂三角肌接种疫苗，6月龄至1岁婴幼儿的接种部位是大腿前外侧。今年对于害怕打针的3岁到17岁年龄段的孩子有一个好消息，新批准的三价减毒活疫苗是鼻内喷雾法接种，可以不用打针。关于接种针次，9岁及以上儿童和成人只要接种1次就行。6月龄到8岁儿童有两种情况，如果是第一次接种，或是既往接种过但只接种了1针的，这次都需接种2针，而且2针间隔时间要在4周以上；去年已经接种过2针或以上流感疫苗的儿童，这次只需要再接种1次就行了。

流感疫苗接种时常见的不良反应主要有接种部位的红肿、痛、硬结、瘀斑等局部反应，以及发热、头痛、头晕、肌痛、乏力等全身反应。一般这些情况都很轻微，1到2天会自然消失，无需治疗。如出现高热不退、过敏性紫癜等罕见的不良反应，要尽快就医，给予相应处理及治疗。有急性疾病或在慢性疾病的急性发作期，建议延迟注射，等症状消失后再接种。对鸡蛋过敏不是接种的禁忌症，可以正常接种流感疫苗。

延伸阅读

还有哪些方法能预防流感

除了接种流感疫苗，日常生活中采取一些防护措施也可以预防流感，主要措施包括：

1.保持良好的卫生习惯，咳嗽或打喷嚏后洗手，尽量避免触摸眼睛、口鼻。

2.勤洗手，外出回家后及时用洗手液或肥皂、流动水洗手。

3.平衡膳食、加强锻炼、保证睡眠，根据气温变化及时增减衣物。

4.保持环境清洁，定时开窗通风。

5.流感流行季节，避免去人群密集场所，减少或停止参加大型室内集体活动。

6.接触呼吸道感染患者时做好个人防护，如戴口罩。家里有人患流感，建议尽可能隔离，减少接触。

7.出现流感样症状及时看医生。

（作者：北京佑安医院旅行门诊副主任医师 画伟）