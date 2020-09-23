最早，医学界称磁共振为核磁共振，大家一听到“核”往往联想到核辐射，现在医学界为了打消老百姓的顾虑，特意取消了“核”字，称为磁共振，英文简称MRI。但很多人仍习惯称其为核磁共振，并担心检查时有辐射。那么磁共振检查究竟有没有辐射呢？

磁共振成像的原理不像X光和CT用的是X射线来检查，它是利用我们体内水分的氢原子核作为共振信号来成像的，是一种完全没有辐射的检查。我们人体内有大量水分，每个水分子中都有两个氢原子核，大量的氢原子核可以形成高强度的磁共振信号。

这项检查需要患者躺在扫描床上，然后进入一个圆形的磁体间，相当于进入一个很大的磁场。患者需要提前摘除身体上的金属物。有一些患者身体内可能有金属物，比如血管内的金属夹闭、子宫内的节育器等。这些都需要和手术医生确认一下，能否做磁共振检查，以免体内金属物质移位或停止工作。由于病情和检查部位不同，磁共振检查时长也是不同的，一般在30分钟以内。做头颅磁共振平扫的时间可能是十几分钟，脊柱平扫的时间可能需要二十多分钟。检查过程中，很多患者感觉声音特别大。这个声音是做空间定位用的，声音大小和检查器械有关。检查时，医生会给患者佩戴耳罩。

有时候医生开出的项目里有平扫+增强。做增强磁共振检查时，需要把含钆的造影剂从静脉注射到身体里，它会随血流分布到身体组织里面，把正常和异常的组织区分开。有些人注射造影剂后会有起荨麻疹、恶心、呕吐等不良反应。轻度的不良反应不需要特殊处理，多喝水、勤排尿，把造影剂代谢掉反应就会消失。中度和重度的则需药物处理。总体上讲，磁共振检查是一项比较成熟，安全性和准确性都较高的影像检查。

（作者：北京宣武医院放射科护师）