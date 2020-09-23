现如今，“注意饮食清淡”恐怕是大家平时听得最多的健康叮嘱。于是在很多人的心目中，吃素成为解决一切疾病的良药，仿佛只要吃进去的不是肉，就算为健康把了关。然而事实果真如此吗？

有些人体检时发现甘油三酯偏高，就下定决心开始吃素。然而在苦苦坚持了一年之后，竟然发现自己的脂肪肝加重了。他们对此十分困惑。

事实上，营养师经过多年的临床统计，长期素食者患高血脂、脂肪肝的状况并不逊色于普通饮食者。究其原因，是因为素菜的口感太差，素食者们往菜里添加的植物油和调味料太多。

真正的清淡饮食指的是在食物多样化的基础上，合理搭配。它的特点就是尽量保持食物原有的味道，口感清淡，营养丰富，易于消化。应遵循的原则包括：1.使用少量的植物油，同时保证用油多样化。2.尽可能吃含脂肪较少的白肉和瘦肉。3.少吃盐和辛辣的食物。4.采用合理的烹调方法，使食物原有的味道和营养最大化。5.控制糖的摄入，减少脂肪的合成。

长期单一的素食会引起蛋白质摄入不足，这时人体就会动用身体里原来的脂肪成分，通过肝脏代谢来满足身体需求，反而会使脂肪堆积在肝脏。因此清淡饮食不是限制饮食，而是要摄入尽量全面的食材，特别是富含优质蛋白质的食物。这样才能保证身体的全面营养。

（作者：北京宣武医院健康管理科护师）