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半量半价、自选称重 北航系列举措鼓励师生“光盘”

2020年09月23日08:40 来源：光明日报

　　【浪费可耻 节约为荣】

　　两毛一个的手工“小馒头”，半量半价的小盘菜、“自选称重”式售饭模式……北京航空航天大学食堂近日推出的新举措引来学生频频点赞。

　　“终于不用纠结一份菜吃不饱，两份菜吃不完了！还可以来三个半份，简直太棒了！”材料学院研究生高润奇说道。“多一些光盘，少一些剩菜；多一些珍惜，少一些浪费。食堂采取自选称重充分满足了我们的需求，是很舒心的机制。”法学院本科生梁淏萌表示。

　　近日，北京航空航天大学各食堂推出系列新举措，真正践行“厉行节约、杜绝浪费”的社会新风尚。

　　勤俭节约从食材源头抓起。学校在食材采购环节，坚决实行按需定量采购。饮食管理部门密切关注校园内师生在校动态，每天下午4点下单采购第二天所需食材，做到精准采购、避免浪费。同时，库房实行隔墙、离地、通风等防潮措施，加强食材的在库保存，确保食材库存安全。

　　加工过程中，食堂师傅对部分蔬菜的根茎和叶子分类加工，例如芹菜、西兰花、莴笋，芹菜叶择洗干净后可以用作馅儿料或裹面蒸制，西兰花根部洗净去皮用于菜肴炒制……每一种食材都能物尽其用。食堂用完的食用油桶也会集中“倒立”一段时间，让油桶里的最后一滴油都不被浪费。

　　在两校区的食堂里，主题宣传海报随处可见，27台食堂电视屏循环播放专题公益宣传视频。

　　据悉，后续学校还会陆续推出系列举措督促和鼓励师生养成光盘习惯，例如做到“21天光盘打卡”，就可以领取精美礼品。

　　 （本报记者 唐芊尔）

(责编：许心怡、崔元苑)


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