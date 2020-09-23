丰收节里探农机 大田种粮“神器”多

希望田野的丰收底气

又是一个丰收节，又是一年丰收季。

广袤的田野里，金黄的稻穗压弯了腰，挺拔的玉米秆迎风摇曳。在广场，在地头，时时听到爽朗的笑声，处处都是欢庆的场面。

驰骋沃野的一台台新农机，正是一个侧面，折射出我国农业生产发生的历史性变革，折射出粮食丰收背后的坚实底气！

这是不断升级的先进装备。没有农业机械化，就没有农业现代化。曾经，手插青秧、挥镰割麦，农民“一滴汗珠摔八瓣”，数不尽的辛劳。如今，大田里众多“神器”各显神通：产前有育秧流水线，产中有植保无人机，产后有联合收割机、秸秆打捆机。目前全国农作物耕种收综合机械化率超过70%，从“人扛牛拉”到“机器耕种”，“面朝黄土背朝天”成为历史，一台台现代农机化身生产利器，在田野里释放出巨大动能。

这是集成高效的技术支撑。从“靠经验”到“靠数据”，从“传统农业”到“智慧农业”，农机化带来技术革命。北斗导航、物联网等新技术广泛应用，农机安上智慧大脑，田野连上传感器、大数据，“人在干、云在转、数在算”，越来越多绿色优质的农产品走出田间，走向市场，种粮的好效益化作农民的张张笑脸。

农机手、飞防手、农业经理人，田野里涌现出一批批新型职业农民，他们懂农业、爱农村、爱农民，成为引领现代农业发展的生力军，解开了“谁来种地”难题，为农业发展注入新动力。

千村万乡的丰收图景串联成片，我们有底气，绘就更有奔头的农业前景。

【农业物联网】

手机上就能看地里苗情

本报记者 史自强

初秋，河北定州市东留春乡北邵村，千余亩高产玉米长势正旺，大田里一片油绿。农业合作社社员高义峰在挂面车间的生产线上忙碌，工作间隙，他掏出手机，查看着自家地里玉米的生长情况。

“现在乡亲们基本上都‘手机种地’了，今年抗灾保丰收，多亏了农业物联网。”高义峰说着，在手机上进入“科百云数据”网站，登录后，就能查看光照、温度、湿度等12项实时监控数据。

“以往想看庄稼长势，就得下到地里，走一趟，半天时间就过去了。现在手机信息平台打开‘视频监控’板块，就能看玉米有没有倒伏、叶子有没有发黄，坐在屋里就全搞定了，真是省心省力！”高义峰感慨。

北邵村从去年开始使用农业物联网。“大田里安装有各类传感器，能够采集农业环境信息，远程传输至数据平台，经过综合分析，科学指导农户进行农业生产活动。”定州市农业农村局农技人员吴永山说。

“以前灌溉时，有的农户为了图省事，老是大水漫灌。现在一次不用灌太多，可以根据监测随时补水补肥，省力又省水，作物产量也提升了。”高义峰说。今年上半年，有一回监测数据显示土壤湿度过低，信息平台随即发出预警。他在手机上收到提示信息后，及时给黑小麦补水，确保了作物正常生长。

“物联网不仅采集实时数据，同时也具备大数据储存功能。北邵村农业合作社生产的挂面、黑小麦粉等，消费者只要扫一扫包装上的二维码，就可以进行原料质量追溯。”吴永山说，通过农业物联网技术，农产品实现了“生产有记录，产品有标识，质量有检测”，进一步保障了食品安全。

目前，北邵村以10亩地作为试点，根据农业物联网的信息提示，在手机上就能操作自动喷灌。“虽然现在村里大部分耕地灌溉仍需合作社社员进入水泵房按键操作，但接下来，手机操作喷灌试点范围还要扩大。”村党支部书记吴开勋信心满满。

【小档案】

农业物联网，是将大量的传感器节点构成监控网络，采集光照、温度、湿度等信息，远程监控生产环境，实现智能化种地，达到增产提质、提高经济效益的目的。

（见图②）

【育秧流水线】

育秧插秧 一气呵成

本报记者 郁静娴

“3000多亩地，育秧、插秧，老谢的机器一出手，一个礼拜就包圆了！”江苏泗洪县方海农业公司负责人许芳说起几个月前的情景依然兴奋，如今田里稻花飘香，微风拂过，阵阵绿波翻卷。

许芳口中的“老谢”，是泗洪县四方农机合作社理事长谢成富，也是当地的农机大户。合作社去年购置了9台育秧流水线、18台高速插秧机，实现了从育秧到插秧的全程服务。“别看一次性投入不少，可十里八乡都来找咱，使用率高着呢！”老谢得意地说，今年雨水大，抗灾抢农时，合作社服务订单达到了8000亩。

在泗洪，农民通常是种一季小麦、一季稻。“老话讲得好，秧好一半禾。小麦还在地里，我们的水稻秧苗就育得差不多了，麦子一收完，立马犁地移栽，一时也不耽误。”谢成富说，跟直播稻相比，提前育秧将水稻生长期延长了20多天，不仅稻穗出米率高，米质也更软糯。

育秧是每年水稻生产的开端。老谢介绍，在育秧设备中提前添加土壤、肥料和水，稻种经过浸泡、甩干，装入机器。设备开启后，垫底土、上肥、拌匀、浇湿、撒种、盖土、叠盘……环节虽多，但机械操作一气呵成。没几分钟，流水线上就输出一块块秧盘，直接运送到秧板地或大棚里，“9台机器转上一天，能供上2000亩水稻的育秧需求。”

“过去育秧、播种全靠人工，一亩地正常要配10斤稻种，实际上要消耗12斤以上。”谢成富说，人工育秧不但费种子，底土厚薄还难控制，底肥搅拌不匀，秧苗间隔疏密不均，不仅发芽率低，还常常出现弱苗。

机械化育秧的推广，大大降低了农民的劳动强度，育秧质量也显著提升。“现在都是精准化育种，一穴控制在4—6粒，基本同期发芽。20天左右，秧苗长到八九厘米，就可以移栽了。”谢成富说。水稻栽插，讲究“浅、匀、直、稳”，“流水线育秧出来的苗又齐又壮，为机插秧提供了有利条件。”

“不光是育秧，现在村里50岁以下的都不会手插秧了！”谢成富笑着说。种了大半辈子地，他见证了水稻全程机械化的变迁——父辈挽裤赤脚、蹚田水，弯腰劳作一整天也只能完成半亩田；后来是步行机，一天栽插十五六亩地；再到如今的乘坐式插秧机，一天五六十亩不在话下。

水稻机械化一代代发展，为粮食丰收提供了强大动力。“说不准将来的种稻设备什么样，但是肯定会更先进！”谢成富眼中是满满的期待。

【小档案】

育秧流水线集铺土、洒水、播种、覆土等功能于一体，能一次性完成水稻塑盘、育秧、播种各道工序。其效率是人工育秧的三倍以上，每亩秧田可节本60—100元。

（见图④）

【植保无人机】

飞机打药 节本增效

本报记者 常 钦

“用上新神器，节本增效抓得稳！”行走在河南滑县乡间，郁郁葱葱的玉米长势喜人，锦和街道宣武村的张振兴望着绿浪翻滚的玉米地，一脸欣慰。今年雨水大，为了防治病虫害，县里利用植保无人机开展统防统治，老张的地块也在其中。

中午刚过，河南慧飞农业科技公司的飞防手杨伟彬就来到田头。一番调试，“大家伙们”登场了——植保无人机转动旋翼缓缓升起，一团雾雨随即喷出，在空中向前推进，田里的玉米秆随气浪摇曳，尽情享受着“药浴”。

“一架无人机可装20升药，一次喷洒20亩地，十几分钟就能完成。”杨伟彬说，无人机飞过，下旋风力强，可以把药直接吹到植株下部，把农作物的叶片翻起来，包括玉米棵下面的叶都能均匀打上药，“既节省了农药，又保障除病虫害的效果。”

说到用无人机种地，张振兴一开始也拿不准。“在电视里见过无人机喷药，可担心效果不好、影响产量，不敢尝试。”然而，张振兴眼瞧着，相邻地块用无人机植保，不仅小麦、玉米都比自家的多打上四五袋，每到收割时，粮食经纪人还在地头抢着要，他也心动了。

“庄稼人不光看热闹，还要有账算。”今年是张振兴第三年请无人机作业。“一亩作业费才7元，省水90%以上、省药30%，里外算下来，一亩地省了好几十块钱。单机一天作业300多亩，相当于二三十个人干的量，一亩地还能减少人工成本九成。”张振兴说，节本是一方面，质量也好了，现在自家的粮食成了面粉厂的“香饽饽”。

无人机是个技术活，专业的人干专业的事。大田里，杨伟彬手握摇杆，左右开弓，灵活操纵航向，起飞、前进、悬停、降落一气呵成，无人机成为田野里的“舞者”。杨伟彬说：“飞行高度距作物顶端1.5至2米，要注意风速、风向，保证打药效率。还可以针对不同地形、作物、生产时期、病虫草害调整飞行高度和农药配比，提供个性化的植保服务。”

市场有需求，社会化服务快速发展。滑县已有集无人机飞防、销售、培训、维修于一体的农业技术公司三家。今年，县里对10万亩高标准示范田全部进行飞防作业。慧飞农业科技公司拥有20多架无人机和26位持证飞手，“我们还到新疆、内蒙古、黑龙江等地开展不同作物的植保作业，年作业面积达到80余万亩。”公司负责人史召亮说，“无人机已成为种粮提质增效的好帮手。”

【小档案】

植保无人机通过遥控远程喷施农药，既适用于小麦、大豆、水稻等低秆作物，也适用于玉米等高秆作物，可以省水90%以上、省药30%。

（见图①）

【北斗导航系统】

智能农机 种地更轻松

本报记者 王 浩

秋风徐徐，田野换金装。这几天，“麦客”赵凯带领农机车队从山东直奔安徽涡阳县。

车行至作业田，收割机轰鸣前行，一簇簇玉米被农机吃进“肚子”，摘穗剥皮，金黄籽粒倾泻而出。车外麦芒飞扬，车内安静整洁，屏幕上显示收割进度。只见赵凯双手搭在方向盘上，熟练操作，“现在农机越来越智能了！”他感叹。

新变化离不开北斗导航系统。“有了小盒子，安上‘大脑’，农机变聪明，疫情防控期间，派上了大用场。”赵凯一一列举北斗导航的好处。

“卫星‘指路’，农机能无人驾驶了。”赵凯说，他开的“雷沃谷神”收割机搭载的无人驾驶系统、电控方向盘，与北斗导航系统配合，“牵”着农机往前跑，“过去开车，不停地挂挡、打方向盘，一天下来，腰酸背痛。如今坐在驾驶舱里看着就行，轻省多了。”

种地就像“绣花”，效率更高了。“地块的遥感图显示在手机屏幕上，设置好行驶路线、行距就行。”赵凯说，好多客户都点名要北斗导航系统。农机跑得直、速度匀，过去播种按斤算，现在按粒算，大大减少浪费。而且每行苗行距相等，为后期机械化施肥提供了便利，有效降低生产成本。

更让赵凯觉得神奇的是，一辆辆农机都接入“网”，网上约车成了新时尚。“手机接订单，跨区也不会跑空。”赵凯说。车上装有智能屏幕，可实时显示位置、亩数、价格，“就跟出租车计费一样。”

“依靠北斗导航系统，每台农机的特性、位置、作业时长等信息汇总到智联云服务平台上，一个个点组成了一张分布图。”雷沃服务中心主任石海波介绍，“后台可以根据各地需求向农机手直接派单，还能为农机手提供卫生防疫、天气预报、维修配件、用油供应、交通状况等信息服务。”

赵凯当“麦客”已经8年多了，吃饭的家伙不断升级。他细数，拖拉机从90马力升级到220马力，拖着一吨多重的铁犁整地，干“重活”一点也不费劲。农机配上导航系统、智能终端，大块头有大智慧。目前赵凯车队有3台大型拖拉机、2台收割机，可以提供耕种收全程作业。

“这几天日程排得满满的。”赵凯说，农机越来越受欢迎。“今年尤其忙，我跑了河南、山东、安徽，一天就能收160多亩，算下来光小麦就收了10万多斤，咱也算为大家的‘饭碗’做贡献了。”

【小档案】

北斗农业导航系统由卫星接收机、车载计算机等组成，可运用在拖拉机、植保无人机、收割机等机械上，实现无人驾驶和精量作业，能有效提高产量5%，农机油耗节约10%。

（见图③）

【耕种收一体化】

收割打捆播种实现“一条龙”

本报记者 王 沛

雨后放晴，山东昌乐县朱刘街道西尖庄村种粮大户张建勋的地里，立秋后播种的萝卜已破土，壮实的玉米秆迎风挺立。广阔的农田难觅人影，七八台大型拖拉机和机械设备整装待发。

“2000亩的农田，日常管理全靠我们夫妻俩和2个工人，只有农忙时才会临时雇人。”坐在办公室里，52岁的张建勋不慌不忙。2015年，他开始投身规模农业，由最初的900多亩陆续扩到了2000亩。这个季节，地里种着1300亩玉米、600亩萝卜和100亩蔬菜，等这些作物收获后，再轮作小麦。

“能种这么多地，多亏有这些机械设备。”旋耕机、专业播种机、联合收割机……一套套现代化农机装备，就是张建勋一年年扩大农业生产的底气。2018年，张建勋购买了小麦宽幅精量播种机，“一次播种8垄，宽幅3米，能带800斤化肥、600斤种子，可走多个来回……一天最多能播350亩，比起原来一次播6垄的机器又先进了不少呢。”

眼下，1300亩玉米丰收在望，张建勋的玉米联合收割机、旋耕机已整修好。上半年收获小麦的时候，前面是秸秆一体化收割机，“专注”收割小麦、打秸秆，后面的玉米免耕播种机紧跟其上，环环相扣，一点时间都没浪费。

“过去哪想得到种地也能这么便利！机收、秸秆还田、播种，看上去是三个环节，如果分开干，不光费柴油，对土壤也造成破坏，翻耕多了，容易引起水土流失。”张建勋说，一体化收种管理模式，不仅节本增效，更有利于养护耕地。

平时，张建勋穿着整洁的衬衣，很少需要到地里忙活，从原来的传统庄户“老把式”变成了发展现代农业的“甩手掌柜”。职业形象的转变，得益于现代化机械设备的应用。张建勋说：“踏踏实实，紧跟政策走，用好农业科技，种粮前景敞亮着呢！”

【小档案】

新型联合收割机、秸秆打捆机、免耕播种机等机械作业的普及，让小麦收割、秸秆打捆、下茬播种“一条龙”作业变为现实，从“开镰”变成“开机”，大大提高了收种衔接效率。

（见图⑤）

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2020年09月23日 19 版）