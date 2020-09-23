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产房也有手术室，让高危产妇零距离“顺转剖”

2020年09月23日08:34 来源：中国妇女报

全面二胎政策实施后，高龄产妇日渐增多，加之头胎剖宫产、瘢痕子宫妊娠等高危因素，产妇在生产时面临如前置胎盘、胎盘植入、子宫破裂，甚至产后大出血等风险明显增加，孩子早产现象也有所增多，产科各种争分夺秒的大抢救经常发生，有时因为需要将产妇从产房转往手术室，一来一回会耽误不少黄金救治时间。北京大学人民医院近日在产房内改造完成一间全配套手术室，并正式“开张”，为行剖宫产的准妈妈提供零距离服务。

据了解，包括美国在内的很多发达国家，都有产房和手术室一体化建制的现代产房，无论是自然分娩还是剖宫产，均可在产房内进行，更有利于保障母婴安全。但在我国，尤其是大型综合医院，产房和手术室分属独立机构，不在同一楼层，甚至不在同一栋楼里。一般自然分娩在产房，剖宫产手术则需转运至手术室进行。人民医院麻醉科主任冯艺教授介绍，这次改造也汲取了国际上现代产房的标配模式，将剖宫产手术间设在产房，医院就可随时启动紧急剖宫产抢救流程，为瘢痕子宫经阴分娩、脐带脱垂等高危产妇紧急剖宫产提供保障。

人民医院产科主任张晓红介绍，不是所有瘢痕子宫生二胎一定要再次选择剖宫产，临床上医生通常会通过B超等相关检查了解瘢痕具体情况，并结合孕妇年龄、身体状况、胎儿情况等因素，考虑是剖还是经阴试产。但是现在病房70%-80%都是高危孕产妇，合并症多，待产过程中常常险象环生，手术室建在产房，减少了产妇转运风险，为顺转剖争取更多时间，可更好保障母婴安全，提升医疗质量。（记者 耿兴敏 钟艳宇）

(责编：许心怡、崔元苑)


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