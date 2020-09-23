筑起牢不可破的安全屏障

宽阔的长江从武汉穿城而过，浩浩汤汤。中部战区总医院坐落在武汉市武昌区的核心街区，大门前人流熙熙攘攘，街市车水马龙。

医院门诊大楼前，醒目的“一切为了人民健康”标语在阳光的照射下熠熠生辉。

今年初，中部战区总医院2200余名党员医护人员，自发组成党员突击队，全力投入疫情防控阻击战，为人民健康筑起了一道牢不可破的安全屏障。

“责任，让我毫不犹豫赶赴抗疫战场”

农历小年夜，万家团圆。刚回到老家休假的中部战区总医院重症医学科主任邬明，正与家人享受难得的团圆，一阵急促的电话铃声响起。

医院卫勤部部长何君急切的声音从电话里传来：“请你带队支援武汉市肺科医院，紧急扩建ICU。”

“我是共产党员、人民军医。责任，让我毫不犹豫赶赴抗疫战场。”邬明马上购买火车票，立即奔赴武汉。1月21日晚，邬明带领40名医护人员出征。

第一时间赶赴一线的，不只是邬明。护士长陈燕收到命令后，从报名到准备好出行被装，只用了15分钟；感染科护士王艳推迟了婚期，穿上防护服返回战位；休假在家的医护人员舒纯、王欢辗转2000多公里返岗；还在哺乳期的护士卞迪和王欢欢，把孩子托付给家人，直奔一线……

迅速的准备、坚决的行动，彰显着共产党员的担当。

大年初一，医院派出第二支医疗队支援武汉市第七医院。急诊科主治医师方庆深情抱了抱襁褓中的女儿，转身出征。他说：“作为一名共产党员，危急时刻更要把职责和使命扛在肩头。”

“只顾忙着救人，没有时间害怕”

“病人呼吸困难，伴有心衰！”

中部战区总医院转运的一名危重患者在救护车上病情突然加重，情况危急，护士方萍立刻展开抢救。由于天气寒冷，护目镜不时起雾，穿刺难度大。看着病人情况不断恶化，方萍扯下护目镜，争分夺秒为病人穿刺注射。

“只顾忙着救人，没有时间害怕。”回忆起当时的情景，方萍很淡然。

在抗疫一线，中部战区总医院党员突击队的队员们迎难而上，冲锋在前。

一天查房，邬明刚进“红区”就遇到一名患者心跳呼吸骤停。情况万分危急，他来不及戴上正压头套，就开始为患者按压心脏，插管上呼吸机……终于，病人救过来了。“太危险了，我们都为他捏把汗。”一名护士回忆。

支援武汉肺科医院的74天里，党员突击队队员、护士长刘孟丽没有休息过一天，没有回过一次家。配合医生实施插管，做器官开放性手术，帮患者吸痰……每次遇到风险较大的工作，53岁的刘孟丽总是冲在前面。“身为党员突击队队员，危险的工作就是应该抢着做。”刘孟丽说。

一名怀孕34周的新冠肺炎危重患者经多次转院，被送到中部战区总医院。为了挽救母婴的生命，呼吸、ICU、妇产、麻醉、儿科、感控、检验等10余个科室的党员专家参与救治。经过两个小时的紧张手术，一声清脆的啼哭声宣告了一个新生命的到来。令人欣喜的是，母子平安，医护人员也均未感染。

“经验和知识，正能派得上用场”

在抗疫一线创造奇迹，需要勇气和奉献，更需要知识与智慧。

对于中部战区总医院感染科主任医师江晓静来说，坐等从来都不是自己的风格。疫情防控初期，这位有几十年临床经验、又专攻病毒学的博士，立马开始科研攻关。

为了摸清病毒的“脾气秉性”，江晓静经常“泡”在各个病房中，仔细询问每一位患者接受治疗过程中的感受，仔细分析每名患者不同阶段的病情变化，细化“一人一策”的治疗方案。很快，江晓静牵头拟定的新型冠状病毒诊疗方案出台，成为中部战区总医院前期的救治依据。

中部战区总医院抗击疫情的党员突击队里，有许多和江晓静一样经验丰富、视野开阔的专家教授。他们日夜攻关在科学救治第一线，探索治疗方案。

医院原感染控制科专家靳桂明退休已有6年。患有慢性病的她向医院党委主动请缨：“我研究感染控制20多年了。经验和知识，正能派得上用场！”在她的现场指导下，内科楼短短48小时内就被改造成救治患者的标准病房，为第一时间抢救病人赢得时间。

中西医结合科主任何东初，将科研搬到抗疫战场，第一时间承担国家重点专项课题，结合过去抗击非典、腺病毒的经验，开展中西药结合治疗。后来，他的治疗经验被推广到10个病区。

据了解，抗疫过程中，全院发热门诊量达1.3万余人次，新冠肺炎专区累计收治患者831人，治愈出院760人。中部战区总医院政委卢海波说：“党员突击队用血肉之躯，为人民群众的生命健康，筑起了一道牢不可破的安全屏障。”

（覃丽萍参与采写）

《 人民日报 》（ 2020年09月23日 11 版）