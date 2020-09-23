教你一招： 有痘印痘坑怎么办？

在皮肤科门诊，经常会听到有人问：“医生，我脸上很多痘印痘坑，怎么办呀？”青春逝去，青春痘的痕迹却留了下来，让许多小伙伴十分苦恼。广州医科大学附属中医医院皮肤科主任中医师马万里介绍，大部分痘印痘坑都是在没有严格消毒的情况下挤压痘痘造成的，所以有了痘痘一定要管住手，并及时就诊，规范治疗。

痘痘好了之后，为什么会留印留坑？

广州医科大学附属中医医院皮肤科主治中医师刘敏怡介绍，其实，痘印和痘坑都是痤疮后遗相关皮损。痘印分为红痘印和黑痘印，红痘印是炎症损伤皮肤，导致毛细血管扩张、充血引起，后期色素沉着，就会留下黑痘印。而痘坑是因为炎症伤及真皮层和皮下组织，引起局部组织缺损所致，和炎症的持续时间、严重程度，皮脂腺结构破坏程度等均有关系。

有什么方法可以预防？刘敏怡指出，痘印痘坑和日常的饮食、生活、护肤习惯有关。建议痘痘肌患者平素饮食要清淡，不要熬夜，做好防晒，不要挤痘，选择合适的护肤品。长痘严重应及时就诊，避免自行乱用药，以减少痘印痘坑出现的几率。

如果出现了痘印，该怎样选择护肤品？

以下三方面需注意：

1.尽量选择安全性较高的医用护肤品，特别是合并敏感肌的患者。面部不能过度清洁，避免使用含皂基的洁面产品，以温和的弱酸性或无泡性洁面产品为主。

2.可选用含维生素C、维生素E或烟酰胺、壬二酸、熊果苷、洋甘菊、茶树精油、透明质酸液、胶原蛋白液等祛痘成分的产品。

3.不能过度使用酸性护肤品。特别是敏感肌患者，避免选用水杨酸，可以使用温和的、低浓度的果酸，建议在医生指导下使用。

根据患者的皮肤情况，还可以选择点阵饵激光、超脉冲CO2激光、1064YAG激光、强脉冲光等去除痘印。但不管选择哪种治疗方式，术后一定要做好保湿和防晒的工作。（全媒体记者张青梅 通讯员梁译尹、高三德）