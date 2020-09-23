部分疫苗未冷链运输 韩国暂停流感疫苗免费接种项目

中新网9月22日电 据韩国国际广播电台(KBS)报道，韩国一项以13岁到18岁儿童和学生为对象实施的国家流感预防接种项目被暂时叫停，因运输过程未对流感疫苗进行冷藏保管。该项目原计划从22日开始进行。

韩国疾病管理厅当地时间21日晚发布紧急报道资料称，调配承包公司的流通过程发现了问题，决定暂停国家流感预防接种项目。

此前，韩国政府担心2020年秋天新冠病毒和流感同时流行，因此将流感疫苗免费接种对象扩大至1900万人，占韩国全体总人口的37%。

此次流通过程出现问题的疫苗是原计划22日开始，以13岁至18岁青少年为对象进行预防接种而准备的。

流通过程发现的问题为，运送流感疫苗时应需冷藏保管，但部分公司却在常温下运送。防疫当局表示，为彻底进行疫苗质量检查，决定暂停预防接种。

另据韩国《中央日报》报道，韩国疾病管理厅计划立刻停止涉事企业的流感疫苗供应资格，并对已经交付的疫苗进行质量检验，在查明可靠之后，陆续重启疫苗接种工作。食品药品安全管理处将对疾病管理厅委托检验的疫苗进行质检，查明疫苗品质是否受到影响。

此外，9月8日韩国曾面向需要二次接种的儿童提前启动预防接种服务，当时使用的疫苗并非为这批被叫停使用的疫苗。截至目前，已经接种疫苗的儿童并未报告任何异常反应情况。