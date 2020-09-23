热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

部分疫苗未冷链运输 韩国暂停流感疫苗免费接种项目

2020年09月23日08:24 来源：中国新闻网

　　中新网9月22日电 据韩国国际广播电台(KBS)报道，韩国一项以13岁到18岁儿童和学生为对象实施的国家流感预防接种项目被暂时叫停，因运输过程未对流感疫苗进行冷藏保管。该项目原计划从22日开始进行。

　　韩国疾病管理厅当地时间21日晚发布紧急报道资料称，调配承包公司的流通过程发现了问题，决定暂停国家流感预防接种项目。

　　此前，韩国政府担心2020年秋天新冠病毒和流感同时流行，因此将流感疫苗免费接种对象扩大至1900万人，占韩国全体总人口的37%。

　　此次流通过程出现问题的疫苗是原计划22日开始，以13岁至18岁青少年为对象进行预防接种而准备的。

　　流通过程发现的问题为，运送流感疫苗时应需冷藏保管，但部分公司却在常温下运送。防疫当局表示，为彻底进行疫苗质量检查，决定暂停预防接种。

　　另据韩国《中央日报》报道，韩国疾病管理厅计划立刻停止涉事企业的流感疫苗供应资格，并对已经交付的疫苗进行质量检验，在查明可靠之后，陆续重启疫苗接种工作。食品药品安全管理处将对疾病管理厅委托检验的疫苗进行质检，查明疫苗品质是否受到影响。

　　此外，9月8日韩国曾面向需要二次接种的儿童提前启动预防接种服务，当时使用的疫苗并非为这批被叫停使用的疫苗。截至目前，已经接种疫苗的儿童并未报告任何异常反应情况。

(责编：许心怡、许晓华)


推荐阅读

孩子们返校迎来秋冬季 除了防疫还要防什么？   因疫情影响，沉寂半年之久的校园再次热闹起来，但学校由于人群密集，出现传染病的机会较高，专家表示，防控传染病是维持正常教学秩序、保障广大师生健康的重要条件，世界疫情还没有停下脚步，开学后我们除了防疫还要防什么？ 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn