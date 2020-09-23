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自己做月饼 中秋味更浓

2020年09月23日08:08 来源：北京青年报

月饼寄托着祝福，也承载了人们对美食的传承。随着中秋佳节临近，朋友圈出现了不少“面点大师”的杰作，一个个看起来很好吃的手工自制月饼，成了朋友圈最香的风景。据悉，丰俭由人的纯手工月饼成了今年中秋的“主角”。美食达人、巧手妈妈们最近开始自制月饼，什么馅多少糖，自己说了算，而造型也越来越有个性。

自己做月饼迎接中秋佳节，到底有哪些好处呢？第一，月饼是一种美食，自制月饼当然首先满足了我们的口腹之欲。市面上的月饼尽管品种很丰富，但偏偏没有我们喜欢的口味，怎么办？自制月饼可以解决这样的问题，想放什么馅料就放什么馅料，想要什么口味就要什么口味，可以说充分满足了我们对美食的期望。

第二，月饼象征着团圆、美满、亲情，而一家人自己动手制作月饼的过程，恰恰就是家庭成员彼此增进感情、凝聚亲情的美好时刻。大家一起忙忙碌碌，既分工又合作，过节的氛围就出来了，家人的感情也得到凝聚和升华了，这才是传统节日应该有的样子。可以说，在中国众多的传统节日当中，最讲究亲人团圆团聚的，除了春节就是中秋了，所以自制月饼的过程，也就给了我们一个和家人沟通交流的机会。

第三，自己动手做月饼，契合了当前全国上下倡导的“节约粮食资源，反对餐饮浪费”的原则。一方面，我们完全可以根据自己的意愿和喜好来决定月饼的口味、大小，避免了买回来的月饼因为太大吃不完，或者是口味不喜欢而造成的浪费；另一方面，自己的劳动成果总是会更加珍惜，这同样可以避免浪费。

第四，现代人更加重视饮食的健康，比如少油减盐低热量等等，而市场上绝大多数的月饼都是高热量食物，虽然美味，但从健康的角度来看，却未必符合一些人的要求。自己做月饼就可以规避这样的问题，让传统美食也变得营养美味又健康。

过中秋，在有时间、有条件的情况下，以自己动手做月饼的方式来欢度中秋，确实更加符合传统节日的文化韵味，它不仅仅是传承了一种传统美食，也是对传统习俗、文化的一种继承和弘扬。（天歌）

(责编：许晓华、许心怡)


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