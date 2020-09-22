热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

土豆越面越升糖

2020年09月22日09:20 来源：人民网-生命时报

天津医院营养科营养师 康瑞雪

土豆烧牛肉、土豆红烧肉、大盘鸡……口感绵软的土豆在为这些菜增色的同时，可能也会让你的血糖在大快朵颐时快速升高。因为，口感越面的土豆，淀粉含量可能越多，淀粉糊化可能越充分，从而升高血糖。土豆口感面不面跟哪些因素有关呢?

一是品种。现在市场上有黄心和白心两种颜色的土豆，一般来说，黄土豆的淀粉含量比白土豆多，口感较白土豆绵软细腻，升糖指数也较白土豆高。二是老嫩程度。新土豆往往吃起来很面，老土豆口感相对爽脆。三是烹调方法和时间。土豆加醋烹调会比较爽脆，蒸炖、做成泥等比较绵软。烹调时间越长，口感越面。四是温度。与土豆冷食相比，热着吃时口感更面。土豆放凉有利于产生抗性淀粉，降低升糖指数。

因此，对于血糖高的人来说，吃土豆要注意以下几点：第一，建议选择比较脆的、烹调起来不容易软烂的品种;第二，烹调时可以选择醋溜、清炒的方式，并尽量减少烹调时间;第三，做熟之后稍微放凉再吃。最后，需要特别提醒的是，土豆是主食，炒土豆丝等不能替代蔬菜。《中国居民膳食指南(2016)》推荐，成人每人每天摄入谷薯类250~400克，其中包括土豆在内的薯类为50~100克。如果吃了土豆做的菜肴，就要相应减少米饭量。▲

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

孩子们返校迎来秋冬季 除了防疫还要防什么？   因疫情影响，沉寂半年之久的校园再次热闹起来，但学校由于人群密集，出现传染病的机会较高，专家表示，防控传染病是维持正常教学秩序、保障广大师生健康的重要条件，世界疫情还没有停下脚步，开学后我们除了防疫还要防什么？ 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn