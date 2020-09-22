爱牙护牙，从孩子第一颗牙开始

9月20日是第32个“全国爱牙日”，主题是“口腔健康，全身健康”。最新调查显示，我国66%的儿童患有龋齿，12岁儿童恒牙龋患率为34.5%，5岁儿童乳牙龋患率为70.9%，我国儿童牙健康形势日趋严峻。

许多家长误认为孩子乳牙迟早要掉，就算患龋也无需治疗。专家指出，千万不要小看蛀牙对孩子健康的危害，龋病能引起孩子牙痛，牙龈、面部肿胀，甚至高热等全身症状，影响儿童进食和消化吸收，延缓孩子生长发育；长期不治疗还会影响恒牙的正常发育和萌出，甚至可能导致孩子说话、玩耍和学习出问题。

专家建议，建立饮食多样化、健康平衡膳食模式，可同时预防全身疾病和口腔疾病。建议家长给孩子制作无添加糖或低添加糖饮食，让孩子不偏食、爱吃少盐少油少糖的食物，尽量减少含糖饮料和碳酸饮料的摄入，从儿童时期就养成健康生活习惯。家长作为孩子口腔健康的第一责任人，应及时帮助督促孩子做好口腔护理，如果孩子患有龋齿，尽快到正规口腔医院就诊。