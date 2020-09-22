丰收节里话“丰收”！中国农民的新变化

今天是秋分，也是中国农民丰收节。在中国，每5个人当中，就有2人生活在农村，可以说，农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题。

农业强不强、农村美不美、农民富不富，决定着亿万农民的获得感和幸福感。近年来，中国农民的生活正在经历日新月异的变化。

“钱袋子”增收

——农村居民人均可支配收入中位数14389元

“农村贫困人口减少1109万，贫困发生率降至0.6%，脱贫攻坚取得决定性成就。”2020年政府工作报告展示了中国去年脱贫攻坚的“成绩单”。

据国家统计局全国农村贫困监测调查，2019年末，全国农村贫困人口降至551万人。

脱贫攻坚以来，9300多万贫困人口脱贫，贫困发生率由10.2%降至0.6%，区域性整体贫困基本得到解决。

贫困人口在减少，农民的收入也在持续增加。

根据2019年国民经济和社会发展统计公报数据，2019年，农村居民人均可支配收入达到16021元，比上年增长9.6%，扣除价格因素，实际增长6.2%。农村居民人均可支配收入中位数14389元，增长10.1%。

与此同时，2019年，全国农民工的人均月收入已经达到3962元，比上年增长6.5%。

务工就业有补贴

——设立农民工就业补助资金

今年，中国将实现现行标准下的农村贫困人口全部脱贫。农民，尤其是农民工群体的稳就业问题尤为关键。

近年来，对于农民工这一重点就业群体，国家层面一直精准施策，不断织密民生保障网。特别是在新冠肺炎疫情背景之下，一系列帮扶政策发挥了重要作用。

今年7月29日召开的国务院常务会议强调，要推出支持农民工就业创业新举措，助力保就业保民生。

为了有效解决返乡留乡农民工就近就地就业的问题，农业农村部按照中央部署，会同人力资源社会保障部联合下发了《扩大返乡留乡农民工就地就近就业规模的实施方案》，提出设立农民工就业补助资金和一次性创业补贴资金，落实支农支小政策，开发“惠农”产品包、“劝耕贷”等金融产品。

来自农业农村部的数据显示，二季度末，农村外出务工劳动力达到1.775亿人，相当于去年同期的97.3%。

截至7月底，全国新增返乡留乡农民工就地就近就业1300多万人。

手机成为新农具

——中国农村网民规模达2.55亿

收入稳步增长的同时，中国农村的生产生活也在发生翻天覆地的变化。

如今，手机更成为农民的新农具，农村电商、直播经济逐渐活跃在田间地头。

数据显示，截至2019年底，全国行政村通光纤和通4G比列均超过98%，贫困村通宽带比例达99%。

截至2020年3月，中国农村网民规模达2.55亿，农村地区互联网普及率达46.2%。这些基础条件，为中国农业数字化发展奠定了条件。

与此同时，中国还大力发展农业机械和兴建农田基础设施，对现代农业发展的支撑能力显著提升。

到2018年全国有效灌溉面积由1952年的2.99亿亩增加到10.24亿亩，增长了2.4倍，高标准农田累计建成6.4亿亩，约超过全国耕地面积的30%。

2018年，拖拉机、联合收割机数量分别较1949年增长19.1万倍和15.8万倍。小麦生产基本实现全程机械化。

农业生产方式实现了从主要依靠人力、畜力到主要依靠机械动力的历史性转变。

大病救治医保兜底

——农村贫困人口大病专项救治病种扩大到30个

过去，看病就医对于不少农村家庭来说都是一个沉重的负担。但近年来，一系列政策出台使得农民看病难、看病贵的问题得到缓解。

2019年， 国家卫生健康委就联合国家医保局等六部门联合印发了《解决贫困人口基本医疗有保障突出问题工作方案》，对基本医疗有保障的标准和要求、主攻方向等提出明确要求。

为防止因病致贫返贫，近年来，国家研究确定了“三个一批”分类救治策略，即大病集中救治一批、慢病签约服务管理一批、重症兜底保障一批，贫困地区医疗卫生机构服务能力明显提升，贫困患者医疗负担大幅减轻。

今年4月，国家卫生健康委、国家医保局等四部门又联合发布《关于进一步扩大农村贫困人口大病专项救治病种范围的通知》，明确将膀胱癌、卵巢癌、肾癌、重性精神疾病及风湿性心脏病5个病种纳入农村贫困人口大病专项救治范围。

至此，农村贫困人口大病专项救治病种扩大到30个。

在医疗费用报销方面，截至2019年，农村贫困人口的大病、重病住院医疗费用报销比例已经达到90%左右。

农村娃不仅要学得好，也要吃得好

——“特岗计划”15年累计招聘95万名教师

缩小城乡教育差距、扶贫先扶智，一直是近年来中国教育努力的方向。如今，农村娃也可以实现学有所教。

近年来，官方通过边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划教师专项计划，农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划(简称“特岗计划”)，国培计划，中小学银龄讲学计划，援藏援疆万名教师支教计划等，在为贫困地区输送优质师资力量，不断提升教师素质能力，缓解教师短缺问题。

2006年，中国开始实施“特岗计划”。15年来，中央财政累计投入资金710亿元人民币，累计招聘95万名特岗教师，覆盖中西部省份1000多个县、3万多所农村学校。

2010年，中国开始实施国培计划。2010-2019年十年间，共有31个省(区、市)约1680万人次教师参与国培计划，其中中西部项目和幼师国培项目参训人次占比94%。国培计划已覆盖全部深度贫困县以及贫困地区乡村教师。

此外，2011年，国务院办公厅印发了《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》，决定从当年秋季学期起，启动实施农村义务教育学生营养改善计划。

营养改善计划实施10年，有超过4000万农村娃吃上了营养餐。(记者 张尼)