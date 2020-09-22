早上5点，天还没亮，安徽宣城市郎溪县双庙村村民袁宏才就起了床。一杯清茶下肚，穿上胶鞋，带上铁锹，开着皮卡径直向田里奔去。他说：“下个月，我种的1000亩再生稻就要迎来第二季收获了。现在正是水稻生长关键期，可不敢掉以轻心。”

打开车门，袁宏才三步并作两步，迫不及待到田里察看情况。捧起一串稻穗，他仔细观察：“有些再生稻已经开始灌浆了，不出意外，很快就能迎来丰收！”

57岁的袁宏才，是郎溪宏业粮油种植家庭农场的业主。农场从2017年开始试种再生稻，当年年末总产量达到160吨，因为品质优良，很受消费者喜爱。尝到甜头的袁宏才从2018年开始，将种植面积扩大到1000亩。

“每年3月初，我们要把种子放到育秧盘里培育，其中最关键的农资是育秧基质。”老袁说，“今年受疫情影响，原本从外省购入的农资无法送达，一旦错过育秧最佳时机，损失就大了。”

袁宏才向郎溪县农业农村局反映了情况，没过几天，好消息传来，县农业农村局专门为他开了一张“急用农资通行证”，确保农资顺利运抵农场。

为克服疫情和汛情影响，确保秋粮不减产，郎溪县拿出了硬举措。农情监测和农资调运两手抓，为粮食生产保驾护航；引导农户及时以直播、育秧移栽等方式补种水稻，同时组织139名农技人员深入一线指导农户。郎溪县还鼓励和引导种粮大户种植再生稻，今年对再生稻种植户落实每亩补贴120元的奖补政策，全县再生稻种植面积达到1.2万亩。

“前段时间再生稻第一季成熟，我们抓紧抢收，产量比往年还略高。”老袁说，“加上今年粮食收购价有小幅度增长，里外里一合计，收入增加了不少。”

除了1000亩的再生稻种植，袁宏才的农场还有1000亩地用于小麦和杂交稻轮作。“5月的时候，小麦就已经收割，下个月杂交稻也要迎来收获期。今年保守估计，收入能有60多万元。”老袁笑着说。

《 人民日报 》（ 2020年09月22日 02 版）