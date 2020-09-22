秋分到！为啥此时要吃秋菜、竖鸡蛋？

“白露秋分菜，秋分寒露麦。”秋分是二十节气中的第十六个节气，随着它的到来，天气变得更加凉爽，秋意越发浓郁。

放风筝、竖鸡蛋，秋分的民俗图鉴是怎样的？

为何说秋分“昼夜均而寒暑平”？

秋分是一个比较重要的时间节点。秋分到来时，时间一般为每年的公历9月22日至24日。《春秋繁露·阴阳出入上下篇》中说：“秋分者，阴阳相半也，故昼夜均而寒暑平。”

秋分的含义有两个。简单来说，其中之一是昼夜时间均分，各12小时；再有便是气候由炎热真正转为凉爽。中国古代习惯以立春、立夏、立秋、立冬为四季起始，秋分日正好居于秋季90天之“中”，所以，也有平分秋季的意思。

秋分到来提醒着人们关注农事活动。《四民月令》中写到：“凡种大小麦得白露节可中薄田，秋分中中田，后十日中美田。”也就是说，秋分正是收获的大好时节。

它曾是传统的“祭月节”？

据记载，早在周朝，古代帝王就有春分祭日、夏至祭地、秋分祭月、冬至祭天的习俗。北京的月坛就是明清皇帝祭月的地方。《礼记》提到：“天子春朝日，秋夕月。朝日之朝，夕月之夕。”

在另外一种说法里，则认为古代有“秋暮夕月”的习俗，即祭拜“月神”，在整个仪式中，要设大香案，摆上月饼、红枣等，全家要依次祭拜月亮，希望能得到福佑。

更有观点认为，秋分曾是传统的祭月节，中秋节的由来也与此有关。

不过，民俗专家王娟提出，其实祭月之礼自古就有，根据《礼记·祭义》的记载，古人“祭日于坛、祭月于坎”，而这里所谓的坛和坎就是祭祀日月的场所。

但是，祭祀日月的仪式历来都是国家礼制、国家大事，这些仪式庄重、严肃，过程繁琐复杂，气氛也过于沉重，拘谨，很难将民间传统节日与国家祭祀行为连在一起，因此，中秋源于祭月仪式的说法需要进一步商榷。

饮食图鉴：喝“秋汤”、吃汤圆

此外，据说在岭南地区，有个习俗叫做“秋分吃秋菜”。

所谓“秋菜”其实是一种野苋菜，采回的秋菜一般与鱼片“滚汤”，叫做“秋汤”。人们认为，这样有益于身体健康。

在饮食上，古人认为秋属肺金，为了顺应自然天时，秋日要尽量少食葱、姜等辛味食品，适当多吃一些酸味甘润的果蔬。

另外，为了犒劳一年的辛劳，过去在秋分这天农民要按习俗放假，有的地方每家都要吃汤圆，而且还要煮一些不用包心的汤圆，搁在田边地坎“粘雀子嘴”，防止它们来破坏庄稼。

放风筝、竖鸡蛋

俗话说“秋高气爽”，此时天气变得凉爽宜人，孩子们往往会去放风筝。

也有说法认为，秋分时会出现挨家挨户送秋牛图的，送图人还会说一些不违农时之类的吉祥话，说得主人乐而给钱为止。言词虽随口而出，却句句有韵动听，俗称"说秋"。

此外，王娟说，秋分也可以玩“竖鸡蛋”的游戏。其道理和春分一样，“秋分到，蛋儿俏”，秋分也是昼夜等长，在每年的春分或秋分这一天，总有人愿意尝试“立蛋”的试验。(记者 上官云)