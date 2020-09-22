适时适地实施野生动物野化放归，需科学规范。放归的动物能独立生存、融入生态系统，放归工作才算成功

赤斑羚放归点的海拔不能太低；白唇鹿是群居动物，不能被独自放归；而为了给野生猕猴找到合适的放归地，林芝森林消防支队的队员们更是花了不少精力。可见，对野生动物实施正确的野化放归，其实并不简单。

保护野生动物特别是濒危野生动物，除了要保护其栖息地、复壮野外种群，正确实施野化放归也是很重要的内容。对于受伤、病弱或迷途的野生动物来说，目前能不能放归野外，什么时候、什么地点适合放归，都需要经过科学评估，达到放归标准才行。

有时，即使达到了标准，根据其生物学特征和生活习性，一些野生动物还需要进行相应的野化训练。据媒体报道，今年5月，新疆野马繁殖研究中心，3000亩的普氏野马“健身房”正式“开张”。在这个训练试验区，普氏野马轮流训练体能。为模拟自然环境，科学家减少了日常照顾和庇护，试验区少数的几个饮水点和饲喂点，也都是隐蔽且不固定的。而除了提升体能、学习觅食，择偶、产崽、哺育幼崽、防御天敌等技能，也都是普氏野马放归前的“必修课”。

相比之下，放归人工饲育的濒危野生动物，更加考验人们的智慧。将人工饲育的野生动物野化训练后放归自然、补充野外种群、增加野外种群遗传多样性，是濒危野生动物繁育的重要目的之一，也是恢复和重建野生种群的重要手段。几十年来，针对不同种类野生动物的生活习性和生存环境，我国动物保护工作者探索出许多有效的野化放归措施和技术体系。比如，在大熊猫放归后，科学家通过音频颈圈、GPS定位颈圈等设备，跟踪和解读大熊猫的行为和声音，根据需要及时提供帮助。

野生动物放归自然，要点不仅在“放”，更是在“归”。目前，野生动物野化放归的科学标准正逐步形成，相关工作更加科学规范。但在实际工作中，仍有诸多困难需要不断解决。总而言之，从生态学意义来看，放归的动物能独立生存、融入生态系统，野化放归工作才算成功。

《 人民日报 》（ 2020年09月22日 14 版）