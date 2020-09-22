专家告诉你“网红神器”筋膜枪对哪类人有效

“每天5分钟，想瘦哪儿就瘦哪儿”“快速缓解运动后肌肉僵硬和酸痛”“有效缓解办公族久坐肩脊疼痛”“深层按摩肌肉，告别酸、胀、痛”……“网红神器”筋膜枪一夜出圈，其所宣传的每一项功效几乎都戳中了年轻人的心。商家卖力推广、博主直播带货、买家疯狂抢购的筋膜枪真的具有这些神奇功效吗？

筋膜枪有一定效果，但要谨慎合理使用

北京大学第三医院运动医学科康复师苗欣告诉中青报·中青网记者，筋膜就是肌肉里面的白色丝状的部分，遍布全身，肌肉、腱性组织里面都可能有筋膜。筋膜枪针对的主要是肌筋膜，而不是单纯指筋膜。

“从临床实践和少量的科研证据上来看，筋膜枪的确有一定效果——通过机械震动刺激局部血液循环，带来血管的收缩和充盈，让血液循环、新陈代谢局部变好。一些僵硬劳损类的肌肉酸痛，通过筋膜枪可以适度缓解，但要注意合理使用，不要过量。不过，不能说使用了筋膜枪就一定能达到某种功效，减肥塑形等更是过分夸大的说法。”苗欣说。

苗欣介绍，几年前出现的DMS深层肌肉刺激仪，对肌肉进行打击与震动，替代人手作用于运动损伤的部位，有放松的效果。筋膜枪就是把这种震动放松的技术，进一步应用在新型商品上。“筋膜枪是比较新的商品，也正因为是刚刚出现，所以针对它进行的严谨的科学研究非常有限。哪块肌肉要打多长时间、训练完该放松多久、久坐僵硬的部位该放松多久、用多大的强度打等都没有科研证据支持，更多还是要依赖治疗师、康复师的手感和经验。”

神经系统不喜欢被震动，不是所有人都能使用筋膜枪

长期伏案工作、长期用电脑、久坐不动的人是颈椎疾病的高发人群，这类人可能会有头晕、脖子僵硬、颈肩酸痛、麻木等症状。苗欣建议，这类人群先要经过专业的医生、康复治疗师诊断。如果颈椎病是肌肉僵硬带来的，用筋膜枪可能达到一定的缓解疼痛的效果，但很多颈椎病不仅仅是肌肉僵硬引起的，还有其他原因，这个时候就不能乱用筋膜枪。

“在使用保健产品、运动健身产品之前，最好先寻求运动医学专科医生或者康复治疗师的建议，自己盲目使用，有加重疾病的风险。”苗欣说。

“使用筋膜枪绝对不能震动到神经。”苗欣解释，我们的神经系统是不喜欢被震动的。比如，使用筋膜枪打脊柱周边力度不能特别强，头颅、颈部附近也不能有强烈的震动感，否则可能带来病理的、附加的损伤。

需要注意的是，如果有扭伤、新伤，在不动的情况下就有疼痛感，也不能轻易使用筋膜枪。“休息痛意味着伤还处在急性炎性期，这时候用筋膜枪刺激可能会带来额外血流加速、新陈代谢，反而让炎症更强暴发，患者务必让专业人士判断是否该使用。”

另外，孕妇绝对不能使用筋膜枪；老人和小孩虽然没有特殊的禁忌，但也要谨慎合理使用；处于其他疾病状态，要有医生或者运动康复师的判断，确定是否可以使用。

筋膜枪无法代替主动运动

工作时坐着、吃饭时坐着、休息时刷手机也坐着……如今，职场人群几乎人人“久坐”，紧张的工作节奏和频繁的加班让“久坐”大军不断壮大。

在某电商平台，一款筋膜枪月销量达3.5万件。评论区很多人表示“在办公室坐久了，买来缓解疲劳”。

对此，苗欣认为，不舒服的时候筋膜枪这类器械能够帮忙，会有即刻的缓解，但这是一时的，器械带来的改善会越来越弱。

苗欣介绍，世界卫生组织早就将静坐少动列为心血管疾病的第一风险因素。虽然现在医院并没有开设专门的科室治疗“久坐”，但久坐少动早已成为危害人体健康的极大风险因素。

因此，苗欣建议，每周应进行三到五次有一定强度的运动；坐半小时到45分钟要起身活动几分钟，可以做一些柔和的拉伸动作，比如旋转颈部，定期改变坐姿，主动拉伸放松胸部、背部、颈部的肌肉。“筋膜枪等器械无法代替人的主动运动，想要减少病痛，最有效的方法是改变生活方式，积极运动起来。”（记者 张曼玉）