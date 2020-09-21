腹膜透析智能化管理项目全国启动

9月18日，腹膜透析智能化管理项目全国启动会在广州举行。智慧腹透旨在应对传统腹透诊疗中存在的患者管理、教育和随访缺乏等痛点和缓解基层偏远地区患者血透难的问题，为患者提供“从院内到居家”的智能化诊疗全程管理平台，让患者享受便捷、高效、持续、高质量的智能腹透管理服务，全面提高患者的生活质量。本次会议围绕“智慧腹透，透向未来”为主题，国内外腹透专家就当下腹透现状、发展机遇与挑战进行探讨，共话未来智慧腹透发展新模式。

（广东省人民医院智慧腹膜透析中心落成仪式）

广东省卫健委一级巡视员刘冠贤表示：“我国在肾脏病透析领域存在未被满足的医疗需求，对终末期肾病患者的救治已经成为实现健康中国的重要一环。智慧腹膜透析将有效提升透析患者的生活质量，帮助患者回归社会，助力满足慢性肾脏病患者追求美好生活的实际愿望。”

（广东省卫健委一级巡视员刘冠贤致辞）

国际腹膜透析学会主席余学清表示：“之前我们已经建立和推动‘广州模式’的试点，智慧腹膜透析是在该基础上的又一创新和升级。我们期望可以通过预检、透析、患教、康复等在内的一站式服务，帮助患者实现早筛早诊早治疗，同时也希望能为国内腹膜透析技术的提升及管理模式的创新增添一份力量。”

（国际腹膜透析学会主席、广东省人民医院院长余学清致辞）

本次会议上，学术委员会还就“腹膜透析创新模式分享”、“新形势下腹透发展的机遇“、“澳大利亚腹透现状及腹透技术”等议题展开深入探讨，加强国内外学术交流，提升医院学术水平。

智慧腹膜透析还将通过核心单位、示范中心、卫星中心的多级联动，协同推进，逐年建立智慧腹膜透析的紧密医联体，将腹膜透析的技术、理念等下沉至基层市场，全面提升腹膜透析的可及性。余学清进一步表示：“智慧腹膜透析建设汇集多个行业内合作伙伴，共建共享开放、协同整合、以患者为核心的医学创新服务体系，为终末期肾病患者提供从筛查到诊疗到疾病管理的全方位解决方案，为建设健康中国和发展健康产业提供坚实的专业支撑。”