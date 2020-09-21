“医疗机构感控措施证据循证评价及示范基地建设项目”在穗启动

9月18日，由国家卫生健康委卫生发展研究中心举办的“医疗机构感控措施证据循证评价及示范基地建设项目”启动会，在广州医科大学附属第一医院召开。

国家卫生健康委卫生发展研究中心副主任，项目负责人付强在介绍项目背景时表示，对于感控学科发展和未来感控队伍建设，感控专业化的打造，钟南山院士给予许多建议和意见。此次新冠疫情斗争当中，感控也为战胜疫情，取得战略性胜利作出重要贡献。

他表示，在抗疫过程中，推出了一些感控策略、感控技术和感控产品创新，而这些创新需要通过一些制度化的、科学的、严谨的、循证的研究，然后进行转化和推广。此次项目的成立，希望能够为中国感控的科学化、标准化、行政化做出贡献，能够为疫情之后中国的感控制度再上一个新台阶，奠定一个良好的研究基础。

中国工程院院士钟南山在致辞中表示，感控工作在这次新冠疫情控制措施中起到关键作用。这次新冠疫情，中国取得如此成绩关键在于上游感控工作做得好，特别是社区水平的感控工作，做的比任何国家都好。中国将来的医疗卫生工作是要以健康代替治疗，感控是其中重要一环。

钟南山院士认为，通过这次疫情以后，未来，我们对感控工作将会给予高度重视，未来感控工作的地位也将大大提高。他表示，这次疫情防控实践再次告诉大家，从科学防治的角度来说，无论是在实施重大疫情防控的时候，还是在为人民群众提供医疗卫生健康服务的时候，都要把感控放在一切的前面。

国家卫生健康委卫生发展研究中心主任傅卫在致辞中表示，今年新冠肺炎疫情防控，通过加强医疗机构感染控制和医务人员防护，最大限度降低了医院感染发生率。但此次疫情也暴露出我国感控制度的短板和不足。

她强调，“以人为本、生命至上”已成为新时期感控工作的根本遵循。她认为，《关于医疗机构感控措施证据循证评价及示范基地建设项目》，将理论研究与管理实践相结合、将国际通用的卫生技术评估方法和感控措施循证相结合，通过多学科参与、多维度评价、多场景应用，开展国内医疗机构和医务人员的感染防控措施循证评价研究，具有重大理论和现实意义。一是符合价值医疗发展趋势。二是顺应常态化疫情防控，夺取抗疫斗争全面胜利的需求。三是补齐治理体系短板弱项，保障人民生命安全的重要内容。四是构建人类命运共同体、同国际社会携手抗疫的必然选择。五是深化医改、推动公立医院高质量发展的必然要求。

会上，为钟南山医学基金会感控专家组部分到场专家成员颁发聘书。同时，广东省钟南山医学基金会、上海斯菲克微生物应用技术研究中心分别与山东省德州市、河南省开封市祥符区进行了“基层院感防控体系建设战略合作签约仪式”。