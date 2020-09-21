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《基层糖尿病微血管病变筛查与防治专家共识(2020版)》发布

2020年09月21日14:15 来源：人民网-人民健康网

9月19日，由中国微循环学会糖尿病与微循环专业委员会、中国医疗保健国际交流促进会基层卫生分会基层糖尿病学组、中华医学会糖尿病学分会基层糖尿病防治学组（筹）共同组织编写的《基层糖尿病微血管病变筛查与防治专家共识(2020版)》正式发布。

东南大学附属中大医院孙子林教授介绍共识重点内容

甘肃省人民医院刘静教授主持会议

《共识》的核心编写专家代表：东南大学附属中大医院孙子林教授、山东省立医院管庆波教授、江苏省疾病预防控制中心郭海健教授、上海市第一人民医院刘堃教授、甘肃省人民医院刘静教授、东南大学附属中大医院任利群教授、南昌市第三医院涂萍教授、吉林大学中日联谊医院王清教授、福建医科大学附属第一医院严孙杰教授、江苏省南京市江宁区秣陵街道百家湖社区卫生服务中心张雅萍主任共同启动了发布仪式，并宣布《基层糖尿病微血管病变筛查与防治专家共识（2020版）》正式发布。

▲与会专家合影（从左至右：刘静教授、严孙杰教授、郭海健教授、王清教授、孙子林教授、管庆波教授、刘堃教授、任利群教授、涂萍教授、张雅萍主任）

(责编：许晓华、杨迪)


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