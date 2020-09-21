中国核学会近距离治疗与智慧放疗分会成立大会召开

9月19日，中国核学会近距离治疗与智慧放疗分会成立大会在京召开。来自70余家会员单位以及国内放疗领域的100余名权威专家通过线上、线下两种形式同步参加会议。

会议由北京大学第三医院放疗科主任王俊杰主持。受理事长委托，中国核学会秘书长于鉴夫出席本次分会成立大会并致欢迎辞。中国核学会秘书处刘雪莉宣读了中国核学会《关于同意召开近距离治疗与智慧放疗分会成立大会》的批复，大会筹备组张佳杰同志向与会人员宣读了近距离治疗与智慧放疗分会选举办法，因疫情防控原因本次选举采用了线上扫码不记名等额选举的办法进行投票，王俊杰同志当选为分会第一届理事会理事长，解正涛同志当选分会第一届理事会秘书长。

授 牌 仪 式

大会选举产生了分会第一届理事会及其领导机构，领导机构包括理事长1名，副理事长9名,秘书长1名，副秘书长5名。随后,顾问委员会代表、行业资深专家申文江教授以及分会理事长王俊杰教授和9名副理事长就目前近距离治疗和智慧放疗的临床应用及学术科研现状分别作了专题报告。

北京大学第三医院副院长付卫、中国同辐股份有限公司副总经理王锁会等出席本次成立大会。