嗓子哑超两周，排查喉癌

主讲人：浙江大学医学院附属第二医院耳鼻咽喉科主治医师 王 琦

遇到嗓子突然哑了，大多数人会以为是说话太大声了，或上火了，多喝水就能缓解。但这也有可能是癌症的信号。

声音嘶哑、喉部疼痛、痰中带血、有异物感等是早期喉癌的典型症状。如果是感冒、慢性咽炎等引起的，经过用药治疗或随着时间的推移，症状会逐渐缓解。如果超过2周仍未缓解，就要高度警惕喉癌的可能性。由于喉癌初期症状与咽喉炎相似，易被忽视，不少患者往往到了晚期才发现。

喉癌就是指喉部原发性的恶性肿瘤。据统计，其发病率居耳鼻喉科恶性肿瘤的第二位，全身恶性肿瘤的第11位，96%~98%为鳞状细胞癌，根据肿瘤原发部位的不同，可分为声门上区喉癌，声门声带区喉癌(最常见，约占60%)和声门下区喉癌。

喉癌的发病年龄集中在40~70岁，且男性多于女性，吸烟饮酒者喉癌发病率高。烟草燃烧产生的苯并芘可致癌，且烟雾可引起黏膜水肿和出血，使上皮变厚、鳞状化。长期吸烟者患喉癌的风险约是非吸烟者的3~39倍;长期饮酒易刺激黏膜，使其变性。有统计数据称，长期饮酒者较非饮酒者患喉癌的风险，增大1.5~4.4倍。

此外，既往有喉乳头状瘤、声带白斑病史，都是喉癌的癌前病变，有进一步癌变可能;存在有机化合物、化学烟雾、粉尘、工业废气、放射性同位素等因素的长期接触者，以及长期不愈的慢性喉炎患者，也需警惕癌变可能。

不少人认为喉癌与讲话多有关。由于工作原因，老师、客服人员等平时讲话多，会出现声嘶。这一类声嘶主要见于声带小结和声带息肉，大多数可以通过休声来缓解;早期症状是间断性的，但如果不注意休声保养，声嘶会逐渐加重，变成持续性。这种情况一般不会转变成喉癌，但非常容易与喉癌混淆，特别是男性患者。如果长期声嘶不缓解，一定要到医院检查，明确诊断。

治疗喉癌最好的方法是早发现、早诊断、规范化治疗。喉癌在整个头颈部肿瘤(除甲状腺癌)乃至全身肿瘤中，属于治疗效果比较好的，5年生存率能达到70%~80%，经治疗可长期存活，且功能恢复较好。

如果感觉颈部不适，可及时去医院查体。比如颈部查体，包括对喉外形和颈部淋巴结的望诊和触诊，观察喉体是否增大;对颈淋巴结触诊，可弄清肿大淋巴结的部位及大小。

目前诊疗技术在不断提高，电子喉镜检查以及新开展的iscan内镜检查，是发现早期喉癌比较可靠的手段。对于年龄大于40岁，出现早期喉癌相关症状，并有上述高危因素的人，应格外提高警惕，尽早去医院检查，以明确诊断。

除了早防早治，生活中也有很多细节需要注意。比如避免长期食用辛辣刺激食物，如火锅、麻辣烫等，这些食物对咽喉、食管、胃都有较强不良刺激，是导致喉癌发生的因素之一。如果出现咽部异物感、咽部发痒、咳嗽、声音嘶哑、呛咳、吞咽不畅、吞咽时梗阻，或痰中带血、咳血等症状，要尽早到医院就诊。但具有上述症状并不代表一定患了喉癌，大家不要过度紧张。▲