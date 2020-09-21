主讲人：湖南省人民医院肛肠外科副主任医师 肖志刚 □房志学

腹痛是我们日常生活中经常遇到的症状，可是肚子范围那么大，里边分布了那么多脏器，如何在就医前初步判断腹痛的原因呢？今天就跟大家介绍一下相关的知识，一摸一问，找出腹痛病因。

摸出腹痛部位。人的腹部位于骨盆和胸部之间，占很大的区域，为了准确描述腹部症状所在部位，可将腹部划分成几个区域，常用方法主要有2种，即四分法、九分法。

四分法。四分法非常简单，以肚脐为中点，划一条横线和一条竖线，从而将腹部分为4个区域，即左上腹、右上腹、左下腹和右下腹。

九分法(如图)。九分法相对复杂一些，首先要找到2个重要标志：一是髂前上棘。在两条大腿的最上方，有个斜向走行的骨头，明显凸起的一块就是髂前上棘;二是肋弓下缘，即从胸部向下开始摸不到骨头的位置。认识了这两个标志后，像汉字“井”一样，通过两条横线和两条竖线画一个九宫格：上水平线为两侧肋弓下缘最低点的连线，下水平线为两侧髂前上棘连线;找到左、右髂前上棘至腹中线连线的中点，做两条垂直线。每个区域都分布着不同器官，对初步判断病变部分有一定帮助。

左上腹部：胃、脾、结肠脾曲等;

左侧腹部：降结肠、空肠、回肠等;

左下腹部：乙状结肠、左侧卵巢及输卵管等;

上腹部：肝左叶、胃幽门端、十二指肠等;

中腹部：大网膜、下垂的胃或横结肠等;

下腹部：回肠、输尿管、乙状结肠等;

右上腹部：肝右叶、胆囊、部分十二指肠等;

右侧腹部：升结肠、空肠、部分十二指肠等;

右下腹部：盲肠、阑尾、回肠下端等。

自问如何疼痛。不同性质的腹痛往往预示着不同疾病，对判断疾病严重程度也有帮助。

胀痛。疼痛程度较轻，多为脏层腹膜被动膨胀所引起，比如胃肠道的消化不良、肠梗阻、肠麻痹、胆囊炎等。

阵发性疼痛。多表示空腔脏器发生痉挛或阻塞性病变，比如机械性肠梗阻、输尿管结石等;胆道蛔虫病常表现为间歇性上腹(剑突)“钻顶样”剧痛。

隐痛。该症状无特异性，多为胃肠道的轻微炎症、溃疡，比如胃炎、胃溃疡、结肠炎等。

痉挛性疼痛。即胃肠道痉挛所致疼痛，常见原因有胃肠道炎症、溃疡等，有时需与肾结石或输尿管结石梗阻引起的疼痛做区别。

剧烈绞痛。胃肠道对缺血的疼痛反应敏感，如果临床出现极为剧烈的腹痛，可考虑腹腔内脏器缺血，比如肠系膜上动脉栓塞、胆囊坏死、急性胰腺炎、肠梗阻或腹部疝气嵌顿导致肠管缺血等，病情危急，需尽快就医。

此外，消化性溃疡病常表现为典型的慢性、节律性、周期性上腹痛;胃、十二指肠穿孔常为突发性中上腹的剧烈刀割样痛、烧灼样痛;急性阑尾炎则首先表现为上腹部疼痛，后出现右下腹疼痛，即转移性疼痛。▲