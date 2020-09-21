受访专家：

中国医科大学航空总医院心血管内科二病区副主任、主任医师 刘 芳中国医科大学航空总医院内分泌科主任、主任医师 王志兴

本报记者 徐文婷

今年，多数人将健康重点放在了预防新冠上，却将与人类纠缠了几十年的慢性病置之脑后。事实上，人们对慢性病的重视程度从来都不及它的严重性。一个“慢”字就带来不少误解——“不严重、不紧急、不致命”，患者的认识不足和种种懈怠最终会使小病发展成大病，危及生命。《柳叶刀·全球健康》杂志上一项研究指出，如果实现联合国可持续发展目标——到2030年，将慢性非传染性疾病所致的过早死亡率降低1/3，全球30~70岁人群的平均预期寿命将延长0.8岁。

慢病，从神秘到可控

慢性病是指长期积累形成的不具备传染性的疾病，它“潜伏期”较长，得病时间不确定，主要包括四大类：高血压、血脂异常、冠心病、脑卒中等心脑血管疾病;肥胖、糖尿病等代谢性疾病;胃癌、肺癌、肝癌等恶性病质慢性病;慢阻肺、肺气肿等慢性呼吸系统疾病。

慢性病是在经济繁荣之下，伴随生活方式和饮食模式巨大变迁而产生的。在过去的上万年间，人类靠采集、捕猎、耕种和养殖来获得食物;直至150多年前，工业革命开启，机器和化工产品应用在农业和食品领域，人类活动量相应减少;到了20世纪60年代，以天然食物为主的家庭膳食模式，逐渐被以加工食品为主的即食快餐取代，但人类上万年进化下来的身体和基因一时间适应不了这样的剧变，糖耐量受损、糖尿病、脂代谢紊乱和高血压等慢性病的症状开始出现于同一个体或家族，不过人们并不清楚其中的原因;70年代开始，医生发现这些症状主要出现在高热量饮食和肥胖人群中，这才将其与饮食联系起来;到了80年代末，医务工作者发现胰岛素抵抗是导致一系列疾病的关键，后来医学界将其称为“胰岛素抵抗综合征”;90年代，胰岛素抵抗相关的疾病陆续被发现，世界卫生组织将这一系列与代谢调节紊乱相关的疾病称为“代谢综合征”。研究证明，代谢综合征就是多种慢性病的基础。

在我国，慢性病的快速增长是近三十年的事。解放前，寄生虫病、传染病是我国居民的主要死亡原因，在爱国卫生运动等一系列防治措施后，传染病的发病率和死亡率明显下降，再加上20世纪80年代末“洋快餐”进入中国，居民饮食习惯改变，体力活动减少，环境污染加重，慢性病逐渐“攻占”了疾病谱的“第一梯队”，成为国人过早死亡的主要原因。中国疾病预防控制中心的数据显示，目前慢性病致死率已居全国总死亡率之首，我国慢性病导致的死亡人数占总死亡人数的88%，导致的疾病负担占总疾病负担的70%以上，心脑血管病、恶性肿瘤等慢性病已成为主要死因。我国60岁及以上人群中，75.8%的人被至少1种慢性病困扰，且一人身患多种慢性病现象严重。

慢性病患病率的迅速升高，引起了政府的重视。20世纪80年代，我国开展了心脑血管疾病及危险因素监测;到了90年代，原卫生部建立了慢性病防治示范点，为在全国范围内开展慢性病防治工作积累了宝贵经验;进入21世纪，随着各地疾病预防控制中心的建立，慢性病的防治工作逐渐规范化，加上医疗技术蓬勃发展，患者已实现与慢性病长期共存;2019年，“健康中国行动”正式启动，明确提出到2022年，将我国重大慢性病过早死亡率由2015年的18.5%降到15.9%以下。

慢病拖累社会及家庭

“大多数慢性病在早期症状并不明显，可以用‘悄无声息’来形容，当它被发现时，可能早已经历了几十年的‘壮大’。慢性病的急性发作也是如此，它的突然出现绝不等于突然形成。” 中国医科大学航空总医院心血管内科二病区副主任刘芳说，以国人死亡的“第一元凶”心脑血管病为例，患者一般在青壮年时期就已出现斑块征兆，经过二三十年的“加码”，血管逐渐变窄，此时可能出现胸闷气短、头晕乏力等症状，但许多人不会太较真，直至狭窄到一定程度，出现严重症状，甚至心肌梗死、脑梗死，人们才如临大敌。积害难返，在对抗慢性病的道路上，任何一点疏忽、懈怠、任性，都可能会造成严重后果。

中国医科大学航空总医院内分泌科主任王志兴说，慢性病由于病程长、迁延不愈，很容易给患者的生理和心理造成伤害。例如，肢体活动受限、失眠、语言不利，脏器功能进行性受损或失能，影响劳动能力和生活质量，进而产生悲观、抑郁等情绪，严重时还会反过来影响慢性病的治疗。例如，糖尿病患者抑郁症的患病率就是普通人的3~5倍。

除了身心“遭罪”，慢性病还给患者及其家庭，乃至整个社会带来沉重负担。我国慢性病具有“患病人数多、医疗成本高、患病时间长、服务需求大”的特点，需要投入大量的照护成本、医疗保险成本等，慢性病正在成为拖累中国社会和家庭的最大公共卫生问题。中国疾病预防控制中心文章称，在全球范围内，我国老年人因慢性病导致的疾病负担远高于美国、 英国、日本等发达国家。更令人心忧的是，我国慢性病发病仍呈上升态势，随着老龄化加深，未来10年若控制不佳，慢性病负担会雪上加霜。

持之以恒，以慢治慢

不同于来得快、去得快的急性病，慢性病不能自愈，也几乎不能治愈，这决定了其防治是一场“持久战”。专家们表示，如果能够及早将慢性病提高到“重大疾病”的级别去对待，认清它、降服它，慢性病就没那么可怕。对于健康人群来说，要持之以恒地保持健康的生活方式，不让疾病发生;患上慢性病的人，除了要遵医嘱治疗外，也要严格管理自己，尽可能让健康状况维持在基本正常状态，不让疾病发展。

戒烟戒酒。全球每年有超过700万人死于烟草，死亡原因中，癌症、心血管疾病和呼吸道疾病大约各占1/3。过量饮酒是肝癌、高血压、出血性脑卒中等慢性病的重要危险因素，中国是饮酒大国，饮酒过量引起的相关疾病逐年走高，不容小视。建议戒烟戒酒，同时倡导无烟无酒的健康文化观，不将烟酒作为社交“敲门砖”。

合理饮食。食盐摄入过量会引起血压升高，并增加胃病、骨质疏松、肥胖等疾病风险。我国居民平均每天用盐10.5克，大大超出世界卫生组给出的每天不超过5克的推荐量。高糖高脂饮食会引起内分泌问题，造成超重和肥胖，进而增加心脑血管病、糖尿病等风险。建议少吃咸菜、腊肉等腌制食品，做菜时使用定量盐勺，减少豆瓣酱、味精、鸡精的使用;烹饪时尽可能选择不用或少用油的方式，如蒸、煮、炖、焖、凉拌等;三餐要规律，不暴饮暴食，少喝含糖饮料，多吃新鲜蔬果。

勤于锻炼。近三十年，不论是职业上的体力活动，还是家务劳动，国人活动量都明显下降，摄入的热量“无处施展”，便容易造成肥胖，诱发慢性病。建议适当增加运动量，保持健康体重，不过，运动类型、运动量和频率因人、因病、因时而异，最好在医生指导下制订个性化运动方案。

定期体检。“健康中国行动”提倡居民定期进行健康体检，以强化慢性病早期发现。18岁及以上成人定期监测血压;40岁以下人群每2~5年检测1次血脂，40岁及以上人群至少每年检测1次血脂，心脑血管疾病高危人群每6个月检测1次血脂;40岁及以上人群每年至少检测1次空腹血糖，糖尿病前期人群每6个月检测1次空腹和餐后2小时血糖，必要时查糖化血红蛋白。

放平心态。心理健康是降低慢性病风险因素的重要环节，因此日常要保持良好睡眠和愉悦心情。慢性病患者更要放平心态，慢性病虽是“终身病”，但只要将指标维持在一定范围内，患者就能像正常人一样生活。▲