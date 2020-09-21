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北京朝阳发布首个“节约型餐饮”标准

鼓励为“光盘”消费者提供积分奖励、停车优惠

2020年09月21日10:04 来源：北京日报

推出半份菜、食材边角料再利用、餐食剩余量小于30%、有条件餐饮企业可为“光盘”消费者提供优惠停车等奖励……由朝阳区市场监管局牵头起草的《节约型餐饮企业评价通则》(以下简称《通则》）团体标准近日发布实施。记者了解到，该标准是本市首个针对“节约型餐饮”制订的标准。

符合什么标准才算是“节约型餐饮”？按照《通则》的要求，餐饮企业应建立健全节约餐饮相关的管理制度、奖惩措施及相应的考核标准；定期对从业工作人员开展节约型餐饮相关培训，做好培训记录。

餐饮场所在进行餐食加工的过程中，应提供半份菜、位菜。菜单上宜标注食材分量、用餐人数、节约餐饮等提醒信息。宜适当开发满足特定人数需求的套餐或团餐。在保证食品安全的前提下，烹饪加工做到精工细作、可制作边角料的合理利用。此外，制定烹饪操作规范，执行原料、辅料消耗的管理规定，对库存原料定期检查，杜绝原材料变质浪费现象。

在服务方面，要主动提醒消费者厉行节约、理性消费，引导消费者适量、适度点餐。用餐过程中应提供公筷公勺，宜提供分餐服务。按照退、调餐制度，及时为消费者退、调餐。主动提醒消费者打包剩餐和饮品，并提供打包服务，打包时不免费提供打包用塑料袋和饭盒。有条件的企业可对厉行“光盘行动”的消费者进行适当奖励，如积分奖励、停车优惠等。

而对于餐食剩余，《通则》提出，要建立用餐剩余量考查制度，用餐剩余量小于30%。（记者 张楠）

(责编：李轶群、崔元苑)


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