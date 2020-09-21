职场婚姻只有关系没有亲密？

每个人都有“被爱、被照顾、被尊重、被肯定”的需求。在不同的社会关系中，对这些需求的预期也不同。“夫妻店”的问题就在于，常常把夫妻关系中的期待，错以为是工作关系中的期待。一旦对方没有达到自己的预期，就会感到失望或愤怒。

不久前，一位和丈夫开“夫妻店”的王女士来咨询，说她的努力付出，在丈夫看来是强势、霸权和自以为是。

王女士与老公结婚三年，矛盾不断。他们是一起辞职创业的，工作上的摩擦非常多。王女士说：“在生活上我已经妥协够多了，在工作上我不想再有太多让步，让老公觉得我不需要被重视和爱。我们曾经试着沟通过，想看看是哪里出了问题，可每次都不欢而散。”

在王女士看来，是丈夫不理解她，不关心她，看不到她的优秀；可在丈夫看来，却是王女士的支持不够，自以为是，总想掩盖他的锋芒。

“我并不是想显示自己有多能干，我只是想做好自己应该做的。我越来越觉得他根本就不爱我，我们就像是生意场上的伙伴而已。”

从王女士的倾诉中，我能感到他们之间不断爆发的矛盾，给王女士造成了很大的影响，既有愤怒，也有委屈和失望。他们也做过许多尝试，但看起来，无论是理性沟通，还是妥协让步、据理力争，好像都没什么效果。仿佛只有不再期望，才能不再失望，也不再受伤。

夫妻搭档工作，关系变差的情况，其实并不少见，甚至还有点合理。

为什么“夫妻店”更易出问题

现在，女性承担了越来越多的社会角色，“夫妻店”合伙人就是其中很典型的模式。

相较于角色单一的亲密关系，“夫妻店”中的双方有着更多的交集，不仅是夫妻，还是同事。稍有不当，就会引发矛盾。

很多人都有过这样的体验：在公司受了气，回到家向另一半吐槽自己的领导、同事或是下属，说他们有多不靠谱。而现在，这个被你吐槽的人，和听你吐槽的人，成了同一个人，是不是想想都很尴尬。

每个人都有“被爱、被照顾、被尊重、被肯定”的需求。当你处在不同的社会关系中，对这些需求的预期程度是不同的。比如张三突患重病，如果是父母把他送到医院，在付完医药费后，就各自去上班了，那张三可能会失望、难过，甚至有些生气。但是，假如送张三到医院的是他的同事，在凑份子付完医药费后，他们各自回到工作岗位继续上班，那张三的反应可能就会是感激涕零了。

“夫妻店”的问题就在于，我们常常会把夫妻关系中的期待，错以为是工作关系中的期待。一旦对方没有达到我们的预期，我们就会感到失望或愤怒。对于大多数人而言，如果我们对伴侣的期待值是100分的话，那对于同事可能有60分就算不错了。

“夫妻店”使得亲密关系复杂化，以至于出现了期待程度的混乱。这时，不妨试着让关系简单一些。

首先，理清和表达自己在不同角色中的需求，同时也试着去倾听和了解对方在不同角色中的需求。

其次，约定好生活和工作的边界。

如果，工作和场景之间有着明确的联系，比如小饭馆，那么可以将离开工作场所作为一个边界；如果工作和场景之间不存在明确的联系，比如在家办公，那么，可以试着在家里设定工作区，或约定某些“暗号”，比如穿特定的衣服，用特定的杯等，来告诉对方正处于工作角色中。

一般，经过一个月左右的练习，双方的关系就会有一个比较大的变化。

理性沟通为何没效果

根据王女士的描述梳理发现：当亲密关系产生裂痕时，错误的表达往往会加深彼此间的矛盾。

我们一方面要求自己放下防备，坦诚地表达对对方的需求；一方面出于防御本能，又不能将自己的内心全部暴露出来。一方面想要通过解释指责，来让对方认同自己；一方面又因为对方的抱怨而生气懊恼。看似是“理性沟通”，其实只是无效交流而已。长此以往，只会让亲密关系越来越疏远。

其实，从争吵到平静的过程，有点像掰手腕要结束的时候。你减一分力，我减一分力，两个人才不会受伤。但凡有一方突然撒手或是突然发力，都一定会伤着对方。

详细来说，这个过程分为6步：

1. 停止斗争

“我们别吵了，好吗？这样吵下去，难受的是两个人。”

2. 承认错误表达对关系的负面影响

“我承认，上次听到你说，我对你的支持不够时，我就已经没有办法好好交流了，我觉得你接下来的一切话语，都是在指责我。”

3. 说出自己内心的感受与需求

“你每次那样讲的时候，我都很生气。一部分是因为我不想再妥协了，而另一部分是我很担心你会离开我。”

4. 分析自己如何影响了对方的感受

“在争吵中，我总是忙着辩白，却忘了去听你真正想表达的东西，这让你感到很愤怒。”

5. 分享彼此比较脆弱的情绪

“你一直以为，我和你吵架就是为了证明我比你强。其实不是的，我是希望你能看到我的委屈和难过。”

6. 建立新的统一战线

“我很喜欢这样交流的感觉，我们都没有大声嚷嚷，假如之后我又变成了原来的样子，你可以适时提醒我一下。”

改变的过程是漫长的。如果你发现，执行起来有困难的话，可以尝试去寻求一些外部资源的帮助，无论是信任的朋友，或是家中长辈，都会让孤军奋战的感觉减轻很多。如实在无法独自面对，也可寻求专业心理咨询师的帮助。（心理咨询师 汪文博）