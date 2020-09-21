秋冬季，流感疫苗应该怎样接种

当前全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，秋冬季是呼吸道疾病高发季节，气温降低有利于病毒的存活和传播，存在今年秋冬季新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险。接种流感疫苗有没有必要？流感疫苗是否会和新冠疫苗起冲突？哪些人最需要接种流感疫苗？

日前，中国疾病预防控制中心发布《中国流感疫苗预防接种技术指南(2020—2021)》(以下简称《指南》)，提出2020—2021年度流感疫苗接种建议。专家建议，在新冠疫苗通过安全验证正式上市之前，公众可以及时接种流感疫苗。

接种流感疫苗很有必要

在我国，特别是北方地区，每年10月至次年3月是流感流行季节。中国疾病预防控制中心专家表示，接种流感疫苗是预防流感最有效的手段，可以显著降低接种者罹患流感和发生严重并发症的风险，公众可在流感季来临之前选择接种。

流感病毒变异很快，几乎每年都会发生改变。而人体对感染流感病毒或接种流感疫苗后获得的免疫力也会因其年龄、身体状况及疫苗抗原等因素随时间衰减。临床试验的证据提示，接种灭活流感疫苗对抗原类似毒株的保护作用可维持6~8个月，接种一年后血清抗体水平显著降低。

为匹配不断变异的流感病毒，世界卫生组织在多数季节推荐的流感疫苗组份会更新一个或多个毒株。《指南》指出，为保证接种人群得到最大限度的保护，即使流感疫苗组份与前一季节完全相同，鉴于多数接种者抗体滴度已显著下降，因此不管前一季节是否接种流感疫苗，仍建议在当年流感季节来临前接种。

中国疾病预防控制中心副主任冯子健表示，我国流感疫苗生产已经非常成熟，安全性具有保障，接种流感疫苗是预防流感最有效、最经济的手段。

流感疫苗和新冠疫苗不会冲突

在常态化疫情防控中，如果对有发烧、咳嗽等症状的人员一律按照新冠肺炎疑似病例及密切接触人员，第一时间进行检测、报告、调查、隔离处理等措施，将对目前已经形成的高效、敏感的监测反应系统造成干扰，也会使防控人员和公众产生疲劳松懈。接种流感疫苗则可以有效减少对新冠肺炎疫情防控的干扰。

《指南》显示，流感常见潜伏期为1到4天，平均两天，每年可引起季节性流行；国家卫生健康委此前印发的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第八版)》则指出，新冠肺炎的潜伏期为1到14天，多为3到7天，以发热、干咳、乏力为主要表现症状。二者在潜伏期内均具有传染性，临床表现较难鉴别。

《指南》指出，接种流感疫苗是预防流感的有效手段，可以减少流感相关疾病带来的危害及对医疗资源的占用。

冯子健认为，若国内同时出现新冠肺炎和流感，会对临床病人的鉴别诊断、感染防护、病人管理及医疗收治能力构成很大的挑战和压力，需要做好防范准备。由于疫情在全球仍处于大规模广泛传播的阶段，所以不可大意，提倡并推荐重点人员在入冬之前完成流感疫苗的接种。

中国疾病预防控制中心生物安全首席专家武桂珍表示，流感疫苗与新冠疫苗不会冲突，二者可以同时使用。武桂珍认为，接种流感疫苗后若能避免流感，则更容易保持健康，也就可以避免因患流感出现的发烧等症状。在当前全球防控新冠肺炎的大背景下，可以减少就诊发热门诊的机会，不仅对个人有益，对医疗机构的冲击也会减小。

《指南》提示，灭活流感疫苗可与其他灭活疫苗及减毒活疫苗如肺炎球菌疫苗等同时在不同部位接种，但在接种流感减毒活疫苗后，必须间隔28天以上才可接种其他减毒活疫苗。65岁以上老年人可同时接种流感疫苗和肺炎球菌疫苗。

这些人群最需要接种

《指南》指出，全人群对流感普遍易感，而流感疫苗则安全、有效。

结合新冠肺炎疫情持续在全球流行的背景，《指南》推荐按照优先顺序对重点和高风险人群进行接种：一是医务人员，包括临床救治人员、公共卫生人员、卫生检疫人员等；二是养老机构、长期护理机构、福利院等人群聚集场所脆弱人群及员工；三是重点场所人群，如托幼机构、中小学校的教师和学生，监所机构的在押人员及工作人员等；四是其他流感高风险人群，包括60岁及以上的居家老年人、6月龄至5岁儿童、慢性病患者、6月龄以下婴儿的家庭成员和看护人员以及孕妇或准备在流感季节怀孕的女性等。大于等于6月龄且无禁忌症的人群均可接种流感疫苗。

据悉，今年秋冬季节，我国有北京科兴生物制品有限公司、深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司等9个厂家供应流感疫苗，公众可前往各地专业机构接种疫苗。(本报北京9月20日电 本报记者 张亚雄)