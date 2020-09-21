自助餐厅的浪费现象少多了

广东是餐饮大省，据统计，2019年餐饮收入占全省社会消费品零售总额10.1%，制止餐饮浪费具有重要的现实意义。前不久，广东省消费者委员会联合全省各地消委会，向全省餐饮经营单位和广大消费者发出倡议：打造节约型广东餐饮，坚决制止“舌尖上的浪费”。作为潜在的浪费大户，自助餐厅做得怎样，采取了哪些措施杜绝自助餐的食物浪费现象？带着这个问题，记者走访了广州市的部分自助餐厅。

记者来到位于广州市繁华商业区内的两间星级酒店自助餐厅，看到在入口处、取餐处和餐桌上，都摆放着“绿色餐饮、光盘行动”的宣传标语，提示消费者合理取餐。但是，记者看到，有顾客拿了很多鸡蛋，但都只吃蛋白，把蛋黄扔掉了。“这一般是健身爱好者，需要补充大量蛋白质又不想摄入过多的胆固醇，于是只吃蛋白不吃蛋黄。”顾客赵先生说，在这种场合下，健身爱好者应该选择更有针对性的饮食方式，“健身是为了健康，但不能成为浪费的理由”。

记者在走访中发现，一些自助餐厅还存在不少浪费现象，比如自助饮品，桌上常有剩下大半杯的情况，有的顾客只喝汤不吃肉，上好的排骨白白扔掉。还有一些自助火锅，有的顾客食材拿得太多，结果口味不喜欢，吃不完就烂在锅里等等。

不过，类似这样的浪费现象并不普遍，很多顾客具有节约意识，主动少拿多取，减少浪费。记者来到广州市天河区某购物广场内的一间烤肉自助餐厅。这里用餐顾客人数众多，琳琅满目的自助肉串和特色菜摆满了自助取餐区域，每一个餐桌上都醒目地摆放有一块黄色提示牌，写着“向舌尖上的浪费说不”“光盘行动、拒绝剩宴”等标语的提示牌。

“我们取餐都会量力而行，拿的基本都能够吃完。一次不够可以多拿几次，尽量不要浪费食物。”正在选取菜品的顾客陈先生说，取餐时遇到没吃过的菜品，会先拿一点点试试口味，确定喜欢才会多拿一点，“万一不喜欢吃这个口味，一下子拿了很多的话，吃不完肯定就浪费了”。

在用餐区，记者看到，很多顾客都能做到空盘。“我们这种全自助餐厅相比较其他餐厅，浪费现象的确会相对多一点。我们针对这一情况，推出光盘行动，一旦发现吃不完浪费的话，会额外算钱的。”餐厅主管经理说，餐厅规定，食物浪费超过100克，就需每人加收20元，“我们的目的也不是为了罚钱，主要是为了培养顾客节约食物的意识。这条规定出台后，现在客人浪费的现象少多了”。

《 人民日报 》（ 2020年09月21日 07 版）