北京市市场监管局抽检检出鲈鱼中抑菌剂不合格

老醋蜇头中铝残留量不合格，馒头中使用了防腐剂，鲜河鲈鱼中抑菌剂恩诺沙星不合格……近日，北京市市场监管局发布了今年第40期食品安全监督抽检信息公告。在抽检的肉制品、乳制品、蔬菜制品等13类食品877批次样品中，不合格样品12批次。芹菜、馒头、牛肉、河鲈鱼等被发现不合格。

北京青年报记者注意到，在不合格的样品中，北京黄家码头商贸中心经营的大馒头，脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）不符合食品安全国家标准。市市场监管局表示，脱氢乙酸及其钠盐作为食品添加剂，广泛用作防腐剂，但在我国的《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》中未规定发酵面制品中允许使用脱氢乙酸及其钠盐，也就是说发酵面制品加工过程中不得使用脱氢乙酸及其钠盐。

北京蜀爷辉餐饮管理有限公司经营的老醋蜇头，被检出铝残留量不符合食品安全国家标准。市市场监管局解释，食品加工中使用明矾后会产生铝残留。标准中规定，明矾在腌制水产品（仅限海蜇）中可以按照生产需要适量添加，但铝的残留量应≤500mg/kg。除此之外，本次抽检北京余生记餐饮管理有限公司经营的皮皮虾，镉（以Cd计）不合格；北京华联精品超市有限公司顺义吉祥庄店经营的河鲈鱼（鲜），恩诺沙星不合格；北京溪里王子餐饮有限公司经营的牛蛙，氧氟沙星不合格等。（记者 王薇）