以“招采信用评价”封堵药品回扣漏洞

近日，国家医疗保障局印发《关于建立医药价格和招采信用评价制度的指导意见》（简称《意见》），要求各地在2020年底前建立并实施医药价格和招采信用评价制度。《意见》明确，在医药购销中给予回扣或其他不正当利益、实施垄断等有悖诚实信用的行为将被纳入失信清单，确定失信等级，并按等级采取提醒告诫、提示风险、限制或中止投标挂网、公开披露失信信息等处置措施。

随着医改的深入，过去常见的吃药品回扣现象目前已变得比较罕见。比如，药品购销“两票制”实施之后，药品出厂一个价，进医院一个价，假如两者差价太大就会一目了然，此举可以避免倒手和中间加价，给回扣就很难操作。再如，药品集中招采以纳入医保目录并确保销量为交换条件，换取药品大幅降价，既然销量有保障，药企就没必要通过给回扣等方式来促销……一系列的医改政策，已让回扣变得十分困难。

吃药品回扣的大漏洞虽已堵住，小漏洞仍会存在。纳入医保目录、确保基本销量固然能满足大部分胃口，但由于销量与利润相关，药企仍难免会争取更大销量。尤其当多家药企的几种同类药品都进入医保目录、且都在招采中中标后，销量竞争仍然会很激烈，给回扣等促销手段可能会死灰复燃。

此外，国家取消了绝大部分药品政府定价，并放开民营医院医疗服务价格，民营医院拥有较大的价格自主权，“价高利大”会使部分民营医院偏爱高价药，也给吃药品回扣留下一个漏洞。

建立招采信用评价制度，有利于将这些小漏洞也堵死。招采中标所保障的销量，远非通过给回扣等贿赂营销手段增加的销量所能比，当贿赂营销影响到招采权时，药企就会担心得不偿失，进而将药品质量、价格作为核心竞争力，弃用给回扣等非正当竞争手段。此举既具有为药品招采制度打补丁的作用，又为医疗行风建设贡献了一份力量。

当前，反医药商业贿赂出现重要机遇期，理应一鼓作气推进医疗行风建设。药品流通体制改革消除药价中的不合理部分，在大幅降低药价的同时，也使吃回扣等贿赂现象难以为继。过去十分活跃的医药代表，这两年已不再常见，也反衬出药改在端正医疗行风方面发挥的作用。

在老的药品商业贿赂得到明显遏制之际，最利于彻底铲除贿赂的生存土壤，挖出贿赂的根源，假如这个时机没有抓好，新的药品商业贿赂潜规则一旦形成，再去治理就又会碰到困难。

招采信用评价制度有利于端正行风，但是也要看到，这个制度只对参与招采的药品有约束力，没有参加招采甚至没有被列入医保目录的药品，就不会受其约束。招采信用评价制度并不能堵塞所有漏洞，我们期待建立和完善系统的反医药商业贿赂机制，让药价持续走低、医药行风持续改善成为必然趋势。（罗志华）